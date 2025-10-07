scorecardresearch
 

मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की कार्रवाई... ड्रोन, ड्रग्स और विदेशी जानवरों के साथ 4 यात्री गिरफ्तार

मुंबई एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीमा शुल्क विभाग ने 4 यात्रियों को गिरफ्तार किया है. जिनके पास से ड्रोन, ड्रग्स और विदेशी जानवर जब्त किए गए हैं.

मुंबई एयरपोर्ट से चार गिरफ्तार. (Photo: Representational )
सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई हवाई अड्डे पर सात ड्रोन, 4 करोड़ रुपये मूल्य के संदिग्ध हाइड्रोपोनिक खरपतवार और तस्करी किए गए विदेशी जानवर जब्त किए हैं. एक एजेंसी के मुताबिक मामले में बैंकॉक व कोलंबो से आए चार यात्रियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

अधिकारी के मुताबिक एक यात्री को ट्रॉली बैग में छिपाकर रखे गए 32.19 लाख रुपये मूल्य के सात ड्रोन ले जाते हुए पकड़ा गया. जिसके बाद कोलंबो से आए यात्री को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारी ने बताया कि दो अन्य अलग-अलग मामलों में सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से यहां आए दो यात्रियों से संदिग्ध हाइड्रोपोनिक खरपतवार (मारिजुआना) जब्त किया.

यह भी पढ़ें: श्रीलंका से तस्करी कर भारत लाया गया 15.21 करोड़ का सोना, डीआरआई ने जब्त कर छह लोगों को पकड़ा

4 करोड़ है जब्त खरपतवार की कीमत

जब्त खरपतवार की कुल वजन 3.8 किलोग्राम था और अवैध बाजार में इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये है. अधिकारी ने बताया कि एक अन्य मामले में सीमा शुल्क अधिकारियों ने विदेशी जानवरों को बरामद किया. जिनमें इगुआना (19), नारंगी दाढ़ी वाले ड्रेगन (10), रैकून (1 मृत), क्विंस मॉनिटर छिपकली (1 जीवित), गिलहरी (2 गंभीर, 1 मृत) और मध्य अमेरिकी गिलहरी बंदर (2 मृत) शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: विदेशी करेंसी को लेकर डीआरआई के मुंबई में कई जगह छापे

अधिकारी ने बताया कि ये वन्यजीव प्रजातियां बैंकॉक के एक यात्री द्वारा ढोए जा रहे ट्रॉली बैग में छिपाई गई थीं. जिसे गिरफ्तार कर लिया गया.

