'देश बदनाम हो रहा है, जिम्मेदार कौन?' दिल्ली में दो विदेशी कोच समेत 6 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा तो BJP नेता ने उठाए सवाल

दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है. राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में दो विदेशी कोच पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. वहीं चार सुरक्षाकर्मियों को भी काटकर घायल कर दिया. वे घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बाद नगर निगम एक्टिव हो गया है और जगह-जगह से आवारा कुत्ते पकड़े जा रहे हैं. बीजेपी के एक नेता ने डॉग अटैक की घटना का विरोध किया है.

बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा, "यह देश की साख पर धब्बा है. क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने कुत्तों को सड़कों पर खुला छोड़ने का आदेश दिया था, अब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? देश बदनाम हो रहा है, जिम्मेदार कौन?"

पहली घटना में केन्या के कोच डेनिस मरागिया पर प्रतियोगिता एरिना के पास कुत्ते ने हमला किया, जिससे उनके पैर में गहरा जख्म हो गया और खून निकलने लगा. थोड़ी देर बाद, जापान की कोच मेइको ओकुमात्सु को भी वॉर्म-अप ट्रैक के पास ट्रेनिंग सत्र के दौरान कुत्ते ने काट लिया.

दोनों कोच को तुरंत स्टेडियम के मेडिकल रूम में प्राथमिक उपचार दिया गया और इसके बाद सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, दोनों की हालत अब स्थिर है.

स्टेडियम के आसपास पकड़े जा रहे कुत्ते

घटना के बाद खेल मंत्रालय, दिल्ली सरकार और नगर निगम हरकत में आ गए हैं. एनडीएमसी और एमसीडी की टीमें स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को पकड़ने के अभियान में जुट गई हैं. घटनाओं के बाद प्रशासन ने स्टेडियम परिसर में चार स्थायी डॉग-कैचिंग टीमें, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट और वाहन तैनात किए हैं, ताकि आवारा कुत्तों को सुरक्षित रूप से हटाया जा सके.

ऑर्गनाइजर कमेटी के सदस्य अरनव घोष ने बताया कि एक केन्याई खिलाड़ी को कुत्ते के काटने की घटना के बाद बीती रात से एक स्पेशल स्क्वॉड सक्रिय है, जिसने सभी कुत्तों को स्टेडियम के अंदर से हटा दिया है. भारत पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की मेजबानी कर रहा है, और इन घटनाओं ने आयोजन की तैयारी और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कुत्ते के हमले पर क्या बोले विदेशी कोच?

केन्या टीम के प्रतिनिधि जोएल अतुती ने बताया कि खिलाड़ी डेनिस मरागिया को कॉल रूम के पास एक आवारा कुत्ते ने काट लिया. कॉल रूम वह जगह होती है जहां एथलीट अपने इवेंट से पहले मौजूद रहते हैं. घटना के बाद स्टेडियम की मेडिकल टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उन्हें अस्पताल भेजा और जरूरी इलाज शुरू किया.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को अस्थायी रूप से शेल्टर में रखने का निर्देश दिया था. हालांकि, 22 अगस्त को संशोधित आदेश में कहा गया कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा. रेबीज़ संक्रमित या आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों पर यह नियम लागू नहीं होगा.

