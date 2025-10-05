scorecardresearch
 

Feedback

'देश बदनाम हो रहा है, जिम्मेदार कौन?' दिल्ली में दो विदेशी कोच समेत 6 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा तो BJP नेता ने उठाए सवाल

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के दौरान बड़ा हादसा टल गया. केन्या और जापान के दो विदेशी कोच पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. घटना के बाद सरकार और नगर निगम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है.

Advertisement
X
कुत्तों ने पहले विदेशी कोच को काट लिया, फिर सुरक्षाकर्मियों पर भी हमला कर दिया. (सांकेतिक तस्वीर)
कुत्तों ने पहले विदेशी कोच को काट लिया, फिर सुरक्षाकर्मियों पर भी हमला कर दिया. (सांकेतिक तस्वीर)

दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है. राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में दो विदेशी कोच पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया. वहीं चार सुरक्षाकर्मियों को भी काटकर घायल कर दिया. वे घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इसके बाद नगर निगम एक्टिव हो गया है और जगह-जगह से आवारा कुत्ते पकड़े जा रहे हैं. बीजेपी के एक नेता ने डॉग अटैक की घटना का विरोध किया है.

बीजेपी नेता विजय गोयल ने कहा, "यह देश की साख पर धब्बा है. क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, जिन्होंने कुत्तों को सड़कों पर खुला छोड़ने का आदेश दिया था, अब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? देश बदनाम हो रहा है, जिम्मेदार कौन?"

पहली घटना में केन्या के कोच डेनिस मरागिया पर प्रतियोगिता एरिना के पास कुत्ते ने हमला किया, जिससे उनके पैर में गहरा जख्म हो गया और खून निकलने लगा. थोड़ी देर बाद, जापान की कोच मेइको ओकुमात्सु को भी वॉर्म-अप ट्रैक के पास ट्रेनिंग सत्र के दौरान कुत्ते ने काट लिया.

सम्बंधित ख़बरें

सिर्फ कुत्ते का नाखून लगने से हुआ रेबीज
अहमदाबाद: पालतू कुत्ते का नाखून लगने से हुआ रेबीज, पुलिस इंस्पेक्टर की मौत 
Etawah UP mad dog fear
पागल कुत्ते का आतंक, स्कूल में 85 मिनट कैद रहे स्टूडेंट 
कुत्ता काटने पर बस्ती का एक सिपाही गंभीर रूप से बीमार हो गया (Photo: Pixabay)
'साहब मुझे कुत्ते ने काट लिया है, एक महीने की छुट्टी चाहिए...' दीवान जी पहुंच गए SP आफिस 
MCD started preparations to build 5 new dog centers for aggressive dogs in Delhi
दिल्ली में आक्रामक कुत्तों पर सख्ती, MCD बनाएगी 5 नए डॉग सेंटर, जमीन चिन्हित 
Fact Check Video of Dog
फैक्ट चेक: दिल्ली की मीट शॉप में कटने जा रहे कुत्ते की बचाई गई जान? ये वीडियो कंबोडिया का है   

यह भी पढ़ें: झांसी: मेडिकल कॉलेज में प्रीमेच्योर नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाकर सड़क पर फेंका, शरीर गायब

दोनों कोच को तुरंत स्टेडियम के मेडिकल रूम में प्राथमिक उपचार दिया गया और इसके बाद सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, दोनों की हालत अब स्थिर है.

Advertisement

स्टेडियम के आसपास पकड़े जा रहे कुत्ते

घटना के बाद खेल मंत्रालय, दिल्ली सरकार और नगर निगम हरकत में आ गए हैं. एनडीएमसी और एमसीडी की टीमें स्टेडियम परिसर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों को पकड़ने के अभियान में जुट गई हैं. घटनाओं के बाद प्रशासन ने स्टेडियम परिसर में चार स्थायी डॉग-कैचिंग टीमें, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट और वाहन तैनात किए हैं, ताकि आवारा कुत्तों को सुरक्षित रूप से हटाया जा सके.

ऑर्गनाइजर कमेटी के सदस्य अरनव घोष ने बताया कि एक केन्याई खिलाड़ी को कुत्ते के काटने की घटना के बाद बीती रात से एक स्पेशल स्क्वॉड सक्रिय है, जिसने सभी कुत्तों को स्टेडियम के अंदर से हटा दिया है. भारत पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की मेजबानी कर रहा है, और इन घटनाओं ने आयोजन की तैयारी और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: सोते हुए खाट से घसीटकर ले गए बुजुर्ग को..., आवारा कुत्तों के झुंड ने नोंच- नोंचकर ले ली जान

कुत्ते के हमले पर क्या बोले विदेशी कोच?

केन्या टीम के प्रतिनिधि जोएल अतुती ने बताया कि खिलाड़ी डेनिस मरागिया को कॉल रूम के पास एक आवारा कुत्ते ने काट लिया. कॉल रूम वह जगह होती है जहां एथलीट अपने इवेंट से पहले मौजूद रहते हैं. घटना के बाद स्टेडियम की मेडिकल टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उन्हें अस्पताल भेजा और जरूरी इलाज शुरू किया.

Advertisement

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को अस्थायी रूप से शेल्टर में रखने का निर्देश दिया था. हालांकि, 22 अगस्त को संशोधित आदेश में कहा गया कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा. रेबीज़ संक्रमित या आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों पर यह नियम लागू नहीं होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement