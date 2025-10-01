scorecardresearch
 

Feedback

सोते हुए खाट से घसीटकर ले गए बुजुर्ग को..., आवारा कुत्तों के झुंड ने नोंच- नोंचकर ले ली जान

बाराबंकी के मेहंदिया गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने 60 वर्षीय दयाराम पर हमला कर उन्हें चारपाई से घसीटकर खेतों में बुरी तरह नोंच डाला. लखनऊ ले जाते समय उनकी मौत हो गई. घटना से गांव में दहशत है, महिलाएं-बच्चे घर से निकलने से डर रहे हैं. ग्रामीण प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर कुत्तों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं.

Advertisement
X
बुजुर्ग पर कुत्तों ने हमलाकर ले ली जान (Photo: ITG)
बुजुर्ग पर कुत्तों ने हमलाकर ले ली जान (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सुबेहा थाना क्षेत्र के मेहंदिया गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने 60 साल के बुजुर्ग दयाराम पर हमला कर दिया. उन्होंने बुजुर्ग को बुरी तरह से नोंच डाला. गंभीर रूप से घायल दयाराम को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

चारपाई से घसीटकर खेतों में ले गए कुत्ते

परिजनों के अनुसार, घटना सुबह करीब चार बजे की है. दयाराम घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे, तभी 10 से अधिक कुत्तों ने उन पर धावा बोल दिया. कुत्ते उन्हें चारपाई से घसीटते हुए दूर खेतों तक ले गए और बुरी तरह नोंच डाला. शोर सुनकर परिजन पहुंचे और बड़ी मुश्किल से कुत्तों से छुड़ाकर दयाराम को अस्पताल ले गए.

सम्बंधित ख़बरें

क्या बरेली और कानपुर का बवाल राजनीति का नया हथियार है? अर्पिता के साथ देखें 'दंगल' 
पोस्टर फाड़े जाने के बाद सड़कों पर उतरे लोग (Photo: Screengrab)
बाराबंकी में ‘I LOVE MOHAMMAD’ पोस्टर फाड़े जाने के बाद भारी बवाल, PAC तैनात 
huge commotion during wedding in Barabanki (Photo- ITG)
दूल्हे के सामने प्रेमी ने भर दी दुल्हन की मांग, खाली हाथ लौटी बारात 
barabanki news
बाराबंकी में खुदाई के दौरान मिले 18वीं सदी के सिक्के 
खुदाई में मिले चांदी के 75 सिक्के. (Photo: Screengrab)
खुदाई में निकला मिट्टी का घड़ा, अंदर मिले 18वीं सदी के चांदी के सिक्के 

गांव में दहशत, विभागों ने झाड़ा पल्ला

इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोग लाठी-डंडे लेकर गलियों में गश्त कर रहे हैं और कुत्तों को मारने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा. जब ग्रामीणों ने शिकायत की तो पशुपालन और वन विभाग ने मामले को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया. अब स्थानीय लोग नगर पंचायत से दखल की मांग कर रहे हैं.
 
घर से बाहर निकलने से डर रहे महिलाएं और बच्चे 

Advertisement

गांव वालों का कहना है कि शाम ढलते ही कुत्तों के झुंड गलियों और खेतों में घूमते हैं. हालात ऐसे हैं कि महिलाएं और बच्चे घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और खूंखार कुत्तों को पकड़कर गांव को सुरक्षित बनाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement