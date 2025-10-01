सोते हुए खाट से घसीटकर ले गए बुजुर्ग को..., आवारा कुत्तों के झुंड ने नोंच- नोंचकर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार तड़के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सुबेहा थाना क्षेत्र के मेहंदिया गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने 60 साल के बुजुर्ग दयाराम पर हमला कर दिया. उन्होंने बुजुर्ग को बुरी तरह से नोंच डाला. गंभीर रूप से घायल दयाराम को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

चारपाई से घसीटकर खेतों में ले गए कुत्ते

परिजनों के अनुसार, घटना सुबह करीब चार बजे की है. दयाराम घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे, तभी 10 से अधिक कुत्तों ने उन पर धावा बोल दिया. कुत्ते उन्हें चारपाई से घसीटते हुए दूर खेतों तक ले गए और बुरी तरह नोंच डाला. शोर सुनकर परिजन पहुंचे और बड़ी मुश्किल से कुत्तों से छुड़ाकर दयाराम को अस्पताल ले गए.

गांव में दहशत, विभागों ने झाड़ा पल्ला

इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोग लाठी-डंडे लेकर गलियों में गश्त कर रहे हैं और कुत्तों को मारने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा. जब ग्रामीणों ने शिकायत की तो पशुपालन और वन विभाग ने मामले को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया. अब स्थानीय लोग नगर पंचायत से दखल की मांग कर रहे हैं.



घर से बाहर निकलने से डर रहे महिलाएं और बच्चे

गांव वालों का कहना है कि शाम ढलते ही कुत्तों के झुंड गलियों और खेतों में घूमते हैं. हालात ऐसे हैं कि महिलाएं और बच्चे घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और खूंखार कुत्तों को पकड़कर गांव को सुरक्षित बनाए.

