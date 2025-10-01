झांसी: मेडिकल कॉलेज में प्रीमेच्योर नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाकर सड़क पर फेंका, शरीर गायब

झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से मंगलवार को एक भयावह घटना सामने आई. प्रीमेच्योर नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाकर सड़क पर ला दिया. यह घटना गेट नंबर 1 के पास हुई, जहां सुरक्षा गार्ड तैनात थे. गार्डों ने कुत्तों को देखा और उन्हें भगाया. इस दौरान नवजात का सिर ही मिला, बाकी शरीर गायब था.

सुरक्षा गार्डों ने तुरंत मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना दी. कॉलेज के सीएमएस डॉ. सचिन माहौर ने बताया कि हमें शव नहीं बल्कि सिर ही मिला है. पुलिस को तुरंत अवगत कराया गया. पुलिस ने सिर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी.

नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाया

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि पिछले पांच दिनों में स्त्री रोग विभाग में किसी नवजात की मृत्यु का रिकॉर्ड नहीं है. वार्ड में भर्ती सभी नवजात सुरक्षित हैं. यह मानना है कि किसी ने नवजात को वहां फेंका होगा और कुत्तों ने शरीर नोंच लिया.

प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू की

इस घटना पर सीएमएस डॉ. सचिन माहौर ने बताया कि घटना स्थल पर सुरक्षा गार्डों ने सबसे पहले सिर देखा और हमें सूचना दी. आसपास की झाड़ियों में खोजबीन की गई लेकिन बाकी शरीर नहीं मिला. पुलिस अब इस मामले की गहन छानबीन कर रही है. यह घटना झांसी मेडिकल कॉलेज और आसपास के लोगों में दहशत का कारण बनी हुई है. प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं.

