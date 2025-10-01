scorecardresearch
 

Feedback

झांसी: मेडिकल कॉलेज में प्रीमेच्योर नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाकर सड़क पर फेंका, शरीर गायब

झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रीमेच्योर नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाकर सड़क पर ले आए. सुरक्षा गार्डों ने कुत्तों को भगाया. सिर को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा बाकी शरीर गायब है. संभवत: किसी ने नवजात को फेंका होगा, कुत्तों ने शरीर नोंच लिया.

Advertisement
X
कुत्तों ने मुंह में दबाया प्रीमेच्योर नवजात का सिर (Photo: Representational)
कुत्तों ने मुंह में दबाया प्रीमेच्योर नवजात का सिर (Photo: Representational)

झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से मंगलवार को एक भयावह घटना सामने आई. प्रीमेच्योर नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाकर सड़क पर ला दिया. यह घटना गेट नंबर 1 के पास हुई, जहां सुरक्षा गार्ड तैनात थे. गार्डों ने कुत्तों को देखा और उन्हें भगाया. इस दौरान नवजात का सिर ही मिला, बाकी शरीर गायब था.

सुरक्षा गार्डों ने तुरंत मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना दी. कॉलेज के सीएमएस डॉ. सचिन माहौर ने बताया कि हमें शव नहीं बल्कि सिर ही मिला है. पुलिस को तुरंत अवगत कराया गया. पुलिस ने सिर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी.

नवजात का सिर कुत्तों ने मुंह में दबाया 

सम्बंधित ख़बरें

घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय बच्चे को कुत्ते ने बेरहमी से नोचा
घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय बच्चे को कुत्ते ने बेरहमी से नोचा, Video देख दहल जाएगा दिल 
पालतू कुत्ते ने बच्चे को काटा
लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते ने काटा फिर भी नहीं पसीजा मालकिन का दिल, Video 
Ghaziabad dog bitten child in the lift mistress kept watching video goes viral MMT
लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते ने काटा, देखती रही मालकिन 
up gaziabad news
कुत्ते ने बच्चे को काटा, देखती रह गई मालकिन, देखें वीडियो 
प्रतीकात्मक चित्र
महाराष्ट्र: बच्चे को कुत्ते ने काटा, मालिक को 6 महीने जेल की सजा 

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि पिछले पांच दिनों में स्त्री रोग विभाग में किसी नवजात की मृत्यु का रिकॉर्ड नहीं है. वार्ड में भर्ती सभी नवजात सुरक्षित हैं. यह मानना है कि किसी ने नवजात को वहां फेंका होगा और कुत्तों ने शरीर नोंच लिया.

प्रशासन और पुलिस ने जांच शुरू की

इस घटना पर सीएमएस डॉ. सचिन माहौर ने बताया कि घटना स्थल पर सुरक्षा गार्डों ने सबसे पहले सिर देखा और हमें सूचना दी. आसपास की झाड़ियों में खोजबीन की गई लेकिन बाकी शरीर नहीं मिला. पुलिस अब इस मामले की गहन छानबीन कर रही है. यह घटना झांसी मेडिकल कॉलेज और आसपास के लोगों में दहशत का कारण बनी हुई है. प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement