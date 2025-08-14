दिल्ली के वसंत विहार में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, जलभराव के कारण हुआ हादसा

दिल्ली के वसंत विहार में गुरुवार को एक दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई. ये हादसा बसंत नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास हुआ. दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना का कॉल शाम 4:44 बजे मिला. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि दीवार गिर चुकी थी. मलबे में दबे दो बच्चों को निकाला गया. एक बच्चे की उम्र 10 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 9 साल है. दोनों बच्चों को PCR वैन से एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों बच्चे दीवार के पास सीढ़ियों पर बैठे थे. ये दीवार डीडीए की है, जो भारी बारिश और जलभराव के कारण ढह गई. आपदा प्रबंधन और डीडीए को घटना की सूचना दी गई है. मलबा हटाने का काम जारी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य व्यक्ति दबा न हो. दोनों बच्चे बिहार के रहने वाले थे.

इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ. भारी बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया. दुर्भाग्य से उसी वक्त वहां से गुजर रहा बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया. हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है.पास से गुजर रही एक कार भी पेड़ की चपेट में आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई.

भारी बारिश से जलमग्न हुआ शहर



दिल्ली में धौला कुआं-गुरुग्राम रोड, लाजपत नगर, रोहतक रोड, आनंद पर्वत, आदर्श नगर, पुराना जीटी रोड, अश्रम से मूलचंद मार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें जलमग्न रहीं. मोटरसाइकिल और स्कूटर चालकों को पानी में गाड़ियों को धकेलना पड़ा. पीडब्ल्यूडी के बाढ़ नियंत्रण कक्ष को जलभराव की 50 से अधिक शिकायतें मिलीं, साथ ही पेड़ गिरने की घटनाएं साकेत कोर्ट, घिटोरनी मेट्रो स्टेशन, सत्यानिकेतन, ओखला मंडी और साउथ एक्सटेंशन-2 से दर्ज की गईं.

मौसम विभाग का अलर्ट

IMD ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आने वाले घंटों में भारी बारिश, गरज और बिजली चमकने की चेतावनी दी है. गुरुवार की सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच सफदरजंग वैधशाला में 74 मिमी, लोधी रोड पर 62.4 मिमी और पालम में 38 मिमी बारिश दर्ज की गई.

