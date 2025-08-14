scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली के वसंत विहार में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, जलभराव के कारण हुआ हादसा

प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों बच्चे दीवार के पास सीढ़ियों पर बैठे थे. ये दीवार डीडीए की है, जो भारी बारिश और जलभराव के कारण ढह गई. आपदा प्रबंधन और डीडीए को घटना की सूचना दी गई है. मलबा हटाने का काम जारी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य व्यक्ति दबा न हो.

Advertisement
X
दिल्ली में हुई भारी बारिश से बड़ा हादसा हो गया (File Photo: PTI)
दिल्ली में हुई भारी बारिश से बड़ा हादसा हो गया (File Photo: PTI)

दिल्ली के वसंत विहार में गुरुवार को एक दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई. ये हादसा बसंत नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास हुआ. दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना का कॉल शाम 4:44 बजे मिला. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि दीवार गिर चुकी थी. मलबे में दबे दो बच्चों को निकाला गया. एक बच्चे की उम्र 10 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 9 साल है. दोनों बच्चों को PCR वैन से एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों बच्चे दीवार के पास सीढ़ियों पर बैठे थे. ये दीवार डीडीए की है, जो भारी बारिश और जलभराव के कारण ढह गई. आपदा प्रबंधन और डीडीए को घटना की सूचना दी गई है. मलबा हटाने का काम जारी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य व्यक्ति दबा न हो. दोनों बच्चे बिहार के रहने वाले थे.

इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ. भारी बारिश के दौरान एक बड़ा पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया. दुर्भाग्य से उसी वक्त वहां से गुजर रहा बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया. हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है.पास से गुजर रही एक कार भी पेड़ की चपेट में आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

लंच ब्रेक: दिल्ली के कालकाजी में बारिश के दौरान बड़ा हादसा, 1 की मौत  
delhi rain
दिल्ली में बारिश को लेकर IMD का रेड अलर्ट, देखें रिपोर्ट 
A tree fell in Kalakaji, resulting in the fathers death and the daughters injury.
कालकाजी में बारिश का कहर, पेड़ गिरने से पिता की मौत, बेटी घायल 
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर भड़की आतिशी (Photo: PTI)
'प्रवेश वर्मा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें...' कालकाजी हादसे को लेकर रेखा सरकार पर भड़कीं आतिशी 
Accident due to a fallen tree in Kalakaji, one dead.
कालकाजी में कार-बाइक पर भारी भरकम पेड़ गिरने से एक की मौत; देखें  
Advertisement

भारी बारिश से जलमग्न हुआ शहर

दिल्ली में धौला कुआं-गुरुग्राम रोड, लाजपत नगर, रोहतक रोड, आनंद पर्वत, आदर्श नगर, पुराना जीटी रोड, अश्रम से मूलचंद मार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें जलमग्न रहीं. मोटरसाइकिल और स्कूटर चालकों को पानी में गाड़ियों को धकेलना पड़ा. पीडब्ल्यूडी के बाढ़ नियंत्रण कक्ष को जलभराव की 50 से अधिक शिकायतें मिलीं, साथ ही पेड़ गिरने की घटनाएं साकेत कोर्ट, घिटोरनी मेट्रो स्टेशन, सत्यानिकेतन, ओखला मंडी और साउथ एक्सटेंशन-2 से दर्ज की गईं.

मौसम विभाग का अलर्ट

IMD ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आने वाले घंटों में भारी बारिश, गरज और बिजली चमकने की चेतावनी दी है. गुरुवार की सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच सफदरजंग वैधशाला में 74 मिमी, लोधी रोड पर 62.4 मिमी और पालम में 38 मिमी बारिश दर्ज की गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement