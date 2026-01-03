scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली शब्दोत्सव का भव्य आगाज, CM रेखा गुप्ता बोलीं- यह भारत के पुनर्जागरण का समय

दिल्ली सरकार और सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित 'दिल्ली शब्दोत्सव' का शुभारंभ हुआ. मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुए दिल्ली शब्दोत्सव में साहित्य, संस्कृति और वैचारिक विमर्श केंद्र में रहा. आयोजन में पुस्तकों का विमोचन, ओपन माइक और युवाओं की भागीदारी खास रही.

Advertisement
X
'दिल्ली शब्दोत्सव' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करती हुईं सीएम रेखा गुप्ता (Photo-ITG)
'दिल्ली शब्दोत्सव' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करती हुईं सीएम रेखा गुप्ता (Photo-ITG)

दिल्ली की नई सांस्कृतिक पहचान गढ़ने के उद्देश्य से मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को तीन दिवसीय 'दिल्ली शब्दोत्सव' का भव्य आगाज हुआ. दीप प्रज्ज्वलन और वैदिक मंत्रोचार के साथ शुरू हुए इस उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह समय भारत के 'बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण' का है.

उन्होंने आधुनिकता और जड़ों के जुड़ाव पर जोर देते हुए इसे डिजिटल युग और वैदिक काल का अद्भुत समागम बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वैदिक काल से डिजिटल युग तक का यह संगम दिल्ली में पहले कभी नहीं दिखा.

दिल्ली के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की संस्कृति में घर कर रही देशविरोधी और धर्मविरोधी मानसिकता को रोकने के लिए यह शब्दोत्सव एक 'वैचारिक सर्जिकल स्ट्राइक' है.

सम्बंधित ख़बरें

cbse बोर्ड ने फिजिक्स के लिए जारी किया मार्किंग सिस्टम. (Photo: Pexels)
CBSE ने जारी किए बोर्ड परीक्षा को लेकर ये जरूरी डिटेल, जान लें मार्किंग सिस्टम
दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर फायरिंग. (Photo: Representational)
इंटरनेशनल नंबर, रंगदारी और फायरिंग... दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर को विदेश में बैठे गैंगस्टर ने दी थी धमकी
Cybercrime officials say such cases highlight how fraudsters exploit the familiarity and trust associated with messaging platforms like WhatsApp.
दिल्ली में 180 करोड़ के साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़, दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार
नए साल की शाम दिल्ली में ट्रिपल मर्डर, ताबड़तोड़ चाकूबाजी में तीन लोगों की मौत
Photo: Pexels
प्लेन में सफर करते वक्त साथ क्यों रखनी चाहिए टेनिस बॉल? एक्सपर्ट ने बताई वजह

उन्होंने युवाओं (Gen-Z) को असली सनातनी बताते हुए दिल्ली को देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पुनर्जीवित करने का संकल्प दोहराया. RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने शब्दों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नई पीढ़ी को भ्रमित करने वाले शब्दों को सही अर्थों में प्रस्तुत करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि भले ही हम AI के युग में हों, लेकिन तकनीक को संस्कृति से जोड़ना अनिवार्य है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली में OLA-Uber की बसें चलेंगी? प्रदूषण और ट्रैफिक पर CM रेखा गुप्ता की बड़ी बैठक

वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा ने नई शिक्षा नीति को चाणक्य की दूरदर्शिता से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि आचार्य चाणक्य ने जिस प्रकार छात्रों को बहुआयामी रूप से तैयार किया था वही काम प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति में आमूलचूल बदलाव करके किया है.

युवाओं के लिए ओपन माइक और किताबों का संसार इस उत्सव में न केवल दस महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन हुआ, बल्कि 'ओपन माइक' के जरिए युवाओं को अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से रखने का मंच मिला.

कार्यक्रम संयोजक हर्षवर्धन त्रिपाठी ने साफ किया कि यह उत्सव किसी 'आयातित विचार' का नहीं, बल्कि भगवान राम, कृष्ण और शिव की भारतीयता का उत्सव है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement