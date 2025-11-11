scorecardresearch
 

बदरपुर से दिल्ली में एंटर हुई धमाके वाली कार, फरीदाबाद टू लाल किला ये था आतंकियों का ट्रैवेल रूट मैप

राजधानी दिल्ली में सोमवार को जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उसकी एंट्री फरीदाबाद के बदरपुर के रास्ते दिल्ली में हुई थी. यहां से एंट्री के बाद कार दिल्ली पहुंची और एक मस्जिद के पास स्थित पार्किंग में करीब 3 घंटे तक खड़ी रही थी.

बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री के दौरान i20 कार. (Photo: Screengrab)
राजधानी दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब कार में तेज धमाका हुआ. जिससे 9 लोगों की मौत हो गई. धमाका इतना भयानक था कि आस पास खड़े वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए. इस धमाके को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं. लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आतंकियों का ट्रैवैल रूट मैप क्या था और कैसे यहां तक कार पहुंची...

बदरपुर के रास्ते कार की हुई एंट्री

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई सीसीटीवी की मदद से रूट का मैपिंग किया. जिससे पता चला है कि जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था, वह बदरपुर के रास्ते दिल्ली में एंटर हुई थी. करीब तीन बजे कार लाल किले के पास पहुंची और यहां स्थित सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग करीब 3 बजकर 19 मिनट पर एंटर हुई. फिर कार करीब तीन घंटे तक पार्किंग में खड़ी रही. 

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद में छापे से पैनिक में था आतंकी डॉ. उमर, हड़बड़ी में बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, जांच में हुए ये 10 खुलासे

इसके बाद कार शाम करीब 6: 48 मिनट पर पार्किंग से निकली और इसी के बाद ब्लास्ट हो गया. धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के करीब हुआ. हालांकि बदरपुर के बाद कार और कहां-कहां रुकी थी और किस रूट से गुजरी थी, उसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस जांच कर रही है. 

आमिर नामक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कश्मीर में आमिर नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. जबकि अलग-अलग जगह से सीसीटीवी के हिसाब से करीब 13 लोगों को शक के दायरे में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई i20 कार फरीदाबाद के रॉयल कार जोन नाम के कार डीलर्स से खरीदी गई थी. यह कार जोन फरीदाबाद के सेक्टर 37 में स्थित है और दिल्ली से बेहद करीब है. दिल्ली पुलिस ने डीलर्स के नंबर पर संपर्क किया तो फोन बंद आ रहा था.

यह भी पढ़ें: फिदायीन हमला है दिल्ली ब्लास्ट! i20 कार में लगा था विस्फोटक, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे तार

ब्लास्ट से कुछ देर पहले का सीसीटीवी भी आया सामने

ब्लास्ट से पहले का कार का सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि I-20 कार भीड़ वाले ट्रैफिक से गुजर रही है. जबकि आगे ड्राइवर ब्लैक रंग का मास्क पहना हुआ है. 

ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट

दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों हरियाणा, यूपी, राजस्थान में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई. इसके अलावा बॉर्डर पर भी वाहनों की चेकिंग कड़ी कर दी गई है.

