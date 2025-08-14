Delhi Rains: दिल्ली के जलभराव में बंद हो गई BMW, धौलाकुआं से गुरुग्राम तक हर चौराहा जाम, हर अंडरपास दरिया

देश की राजधानी दिल्ली की आज सुबह से बारिश होते-होते सांसें फूलने लगी. दिल्ली के कई इलाके सुबह से हो रही बारिश में जलमग्न हो गए हैं. सड़कों पर पानी भर चुका है. दिल्ली के साथ-साथ पूरे एनसीआर से जलजमाव की तस्वीरें आ रही हैं. दिल्ली-नोएडा-गुड़गांव सब पानी-पानी हो गया है.

दिल्ली में आज बारिश का रेड अलर्ट है.. ऐसा अलर्ट दिल्ली में कभी-कभार ही जारी होता है लेकिन सुबह से हो रही बारिश ने दिल्ली में सिविक एजेंसियों की नाकामी को उधेड़कर रख दिया है.

दिल्लीवाले बारिश का तो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं लेकिन जब बारिश आती है तो दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है. सड़कें तालाब की शक्ल ले लेती हैं, गलियों और मुहल्लों में कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है.

दिल्ली की मुख्य सड़कें भी जलजमाव की समस्या से अछूती नहीं रहतीं. एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार दिल्ली पर तबीयत से मॉनसून मेहरबान हुआ है. पहले रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर झमाझम बारिश हुई थी.

अब स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मूसलाधार बारिश हो रही है..लेकिन जल निकासी की बेहतर व्यवस्था ना होने से हर बार खुशनुमा बारिश मुसीबत वाली बारिश में तब्दील हो जाती है.

आज भी ऐसा ही हो रहा है. दिल्ली के कई इलाकें में सड़कों पर बारिश के पानी का कब्जा दिख रहा है. दिल्ली के पंचकुइयां रोड पर भी भारी जलजमाव है.

बदरपुर और महरौली को जोड़ने वाली दिल्ली के एमबी रोड पर भी पानी का कब्जा है. साकेत मेट्रो स्टेशन के पास भी भारी जल जमाव देखा जा सकता है.

