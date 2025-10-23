scorecardresearch
 

दिल्लीवाले हो जाएं तैयार, अगले तीन दिनों में कभी भी हो सकती है कृत्रिम बारिश, मेरठ पहुंचा विशेष एयरक्राफ्ट

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग की पहल शुरू की जा रही है. कानपुर से मेरठ के लिए रवाना हुआ विशेष एयरक्राफ्ट अगले 72 घंटों में कृत्रिम बारिश कर सकता है. इस प्रक्रिया में पाइरोटेक्निक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे बादलों में संघनन बढ़ेगा और बारिश होगी.

क्लाउड सीडिंग की तकनीक लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में असरदार होगी. (Photo: Representational)
राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए अब कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) का सहारा लिया जाएगा. इस बहुप्रतीक्षित पहल को लेकर एक बड़ा और एक्सक्लूसिव अपडेट सामने आया है. क्लाउड सीडिंग को अंजाम देने वाला सेसना का विशेष एयरक्राफ्ट कानपुर से मेरठ के लिए रवाना हो चुका है.

अगले 72 घंटों में हो सकती है कृत्रिम बारिश

सूत्रों के अनुसार, बादलों की अनुकूल स्थिति को देखते हुए, कल से लेकर अगले तीन दिनों (72 घंटों) में कभी भी क्लाउड सीडिंग की जा सकती है. यह प्रक्रिया गोपनीय रूप से पूरी की जाएगी, और सफलता हासिल होने के बाद ही इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी.

यह भी पढ़ें: पटाखों से बढ़ा प्रदूषण! दिवाली के बाद बिगड़ी कोलकाता-हावड़ा की हवा, 240 के पार पहुंचा AQI

कैसे होगी यह 'कृत्रिम बारिश'?

कृत्रिम बारिश के लिए पाइरोटेक्निक नामक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाएगा. एयरक्राफ्ट की दोनों विंड्स (पंखों) के नीचे 8 से 10 पॉकेट (पाइरोटेक्निक फ्लेयर्स) रखी गई हैं, जिनके माध्यम से क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया जाएगा. एयरक्राफ्ट में मौजूद बटन दबाकर इन पॉकेट में रखे केमिकल्स को बादलों के नीचे ब्लास्ट किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: दिवाली में ग्रीन पटाखे बेअसर... पांच साल में सबसे ज्यादा प्रदूषण, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

100 किमी की रेंज में दिख सकता है

इस तकनीक में फ्लेयर्स निकलती हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बादलों के साथ रिएक्ट करती हैं और संघनन (Condensation) को बढ़ाकर बारिश कराती हैं. इस क्लाउड सीडिंग का असर लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में महसूस होने की संभावना है, जिससे दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से राहत मिल सकती है.

