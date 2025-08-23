दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, कई जगहों पर जलभराव, यातायात बाधित

नॉर्थ से लेकर साउथ तक भारी बारिश का दौर जारी है. इसी क्रम में दिल्ली-NCR के कई इलाकों में शनिवार शाम को झमाझम बारिश हुई. बारिश के कारण दफ्तर से घर पहुंचने वाले लोगों और आम राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. गाड़ियां पानी भरी सड़कों पर धीरे-धीरे रेंगती रहीं. भारी बारिश ने शहर के कई हिस्सों में आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. देर शाम हुई बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई. गुरुग्राम में नेशनल हाईवे-48 पर यातायात प्रभावित रहा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राजधानी दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 0.8 डिग्री कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि रविवार को आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा और कई इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes several parts of the National Capital



(Visuals from Mathura Road) pic.twitter.com/lH2By68gAE — ANI (@ANI) August 23, 2025

मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे सापेक्षिक आर्द्रता 81 प्रतिशत रही. वहीं, वायु गुणवत्ता नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 10 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 98 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है.



उधर, तमिलनाडु के कई हिस्सों में शुक्रवार रात से जारी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए. चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई में तेज बारिश दर्ज की गई. बारिश के बीच चेन्नई में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां करंट लगने से एक महिला सफाईकर्मी की मौत हो गई.पुलिस के मुताबिक, कनगी नगर इलाके में सफाईकर्मी वरलक्ष्मी पानी में उतरीं और वहां गिरे हुए बिजली के तार पर पैर पड़ गया. हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. तमिलनाडु सरकार ने मृतक के परिवार को तुरंत 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया.

---- समाप्त ----