पकड़ा गया चाचा की हत्या का आरोपी भतीजा, चाकू घोंपकर लिया था बहन को पड़ी डांट का बदला

दिल्ली के सुंदर नगरी में मामूली डांट पर भतीजे ने अपने 48 साल के चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद घायल को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी व क्राइम रिकॉर्ड खंगालकर 22 साल के आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया.

चाचा की हत्या का आरोपी भतीजा गिरफ्तार (Photo: Representational Image)
चाचा की हत्या का आरोपी भतीजा गिरफ्तार (Photo: Representational Image)

दिल्ली के सुंदर नगरी से सोमवार को सामने आई चौंकाने वाली वरदात में एक भतीजे ने अपने ही चाचा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी. मामले में मंगलवार को 22 साल के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना की सूचना सोमवार शाम करीब 7.51 बजे नंद नगरी पुलिस स्टेशन में दी गई. एक अधिकारी ने बताया कि हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उसके परिवार के सदस्य जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रारंभिक जांच में पता चला था कि हत्या की वजह सिर्फ इतनी थी कि चाचा ने आरोपी की बहन यानी अपनी भतीजी को किसी बात पर डांट लगा दी थी. इसी बात पर गुस्साई भतीजी ने अपने भाई को फोन कर दिया. भाई वहां पहुंचा और कहासुनी के बाद उसने चाचा को चाकू मार दिया.

दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर करने के बाद कार्रवाई शुरू की.आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के अलावा पुलिस भतीजे की क्राइम कुंडली भी खंगाली और आखिरकार उसे पकड़ लिया. साथ मे भतीजी से भी नाबालिग कानून के तहत बयान दर्ज किया गया.

पुलिस के मुताबिक उन्हें 18 अगस्त 2025 की शाम करीब 8 बजे कॉल मिली कि जी-ब्लॉक, सुंदर नगरी में एक 48 वर्षीय व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया है. घरवाले गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले में नंद नगरी थाना पुलिस ने क़त्ल का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी. 

