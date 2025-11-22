दिल्ली में पकड़ा गया PAK से भेजे गए हथियारों का जखीरा, लॉरेंस और बमबीहा गैंग को सप्लाई होनी थीं बंदूकें

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कुख्यात गैंगस्टरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे.

पुलिस के अनुसार, इन हथियारों की खेप पंजाब के रास्ते भारत लाई गई थी और इसे लॉरेश बिश्नोई, बमबीहा, गोगी और हिमांशु भाऊ गैंग तक सप्लाई किया जाना था. बरामद हथियारों में तुर्की और चीन में बने हाई-टेक वेपन्स शामिल हैं.

रोहिणी से पकड़ा गया हथियारों का जखीरा

क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि कुछ तस्कर राजधानी में हथियारों की बड़ी सप्लाई करने पहुंचने वाले हैं. इसके बाद रोहिणी इलाके में जाल बिछाकर इन आरोपियों को पकड़ा गया. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद किए हैं और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.

यूपी और पंजाब के रहने वाले हैं आरोपी

गिरफ्तार किए गए आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि हथियारों की यह बड़ी खेप दिल्ली के रोहिणी इलाके से बरामद की गई. क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि कुछ तस्कर राजधानी में हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं. इसके बाद टीम ने मौके पर ट्रैप लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया.

