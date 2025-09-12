scorecardresearch
 

Feedback

सर्दियों में प्रदूषण पर लगेगी लगाम! दिल्ली सरकार मजदूरों को बांटेगी 3 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर

दिल्ली सरकार ने इतिहास में पहली बार 3 हजार से ज्यादा आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और असंगठित श्रमिकों को इलेक्ट्रिक हीटर देने का ऐलान किया है. यह पहल ठंड में लोगों को खुले में आग जलाने से बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए है. इसके लिए ₹4.2 करोड़ डीएसआईआईडीसी के सीएसआर फंड से खर्च किए जाएंगे. क्रियान्वयन डिविजनल कमिश्नर और मॉनिटरिंग पर्यावरण विभाग करेंगे.

Advertisement
X
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता. (फाइल फोटो/ITG)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता. (फाइल फोटो/ITG)

दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण पर काबू पाने और गरीब व श्रमिक वर्ग को ठंड से राहत दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया कि राजधानी के इतिहास में पहली बार 3 हजार से अधिक आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन), फॉरेस्ट गार्ड और असंगठित श्रमिकों को सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक हीटर दिए जाएंगे. इस पहल का मकसद खुले में अलाव जलाने की आदत पर रोक लगाना है, जो प्रदूषण बढ़ाने का बड़ा कारण मानी जाती है.

दरअसल, सरकार ने इस योजना के लिए करीब ₹4.2 करोड़ की राशि निर्धारित की है, जो डीएसआईआईडीसी (दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) के सीएसआर फंड से खर्च होगी. क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस को सौंपी गई है, जबकि पर्यावरण विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगा. मंत्री सिरसा ने कहा, दिल्ली सरकार केवल आदेश जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम जनता को सीधा समाधान दे रहे हैं. अब किसी चौकीदार या मजदूर को ठंड में आग जलाने की मजबूरी नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: स्कूटर-बाइक्स... CNG ऑटो पर बैन और नार्वे से DOSTI, नई EV Policy की तैयारी में दिल्ली सरकार

सम्बंधित ख़बरें

आतिशी ने दिल्ली सरकार पर लगाया संवेदनहीनता का आरोप (Photo: X@/AtishiAAP)
बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलों पर दिल्ली में बढ़ा सियासी संग्राम, आतिशी ने उठाई मुआवजे की मांग 
rekha gupta manish gupta cm meeting
दिल्‍ली सीएम रेखा गुप्ता की आधिकारिक मीटिंग में पति की मौजूदगी पर सवाल तो बनता ही है 
delhi cm rekha gupta meeting with husband sitting
CM रेखा की मीटिंग में पति की मौजूदगी पर AAP का रिएक्शन 
CM REKHA GUPTA MEETING
'दिल्ली में फुलेरा पंचायत वाली सरकार...', CM रेखा गुप्ता की मीटिंग में दिखे पति मनीष तो AAP ने घेरा 
cm rekha gupta on upcoming festivals
CM रेखा गुप्ता का त्योहारी सीज़न को लेकर बड़े ऐलान 

इस योजना पर अमल के लिए शुक्रवार को एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक भी हुई, जिसमें डिविजनल कमिश्नर, डीएसआईआईडीसी, पर्यावरण विभाग और डीपीसीसी के अधिकारी शामिल हुए. बैठक में हीटर वितरण की पारदर्शी प्रक्रिया तय की गई और यह निर्देश दिया गया कि सभी आरडब्ल्यूए का नया आकलन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें.

Advertisement

सरकार ने प्राथमिकता तय की है कि पहले आरडब्ल्यूए, फॉरेस्ट गार्ड और असंगठित इलाकों में काम करने वाले मजदूरों को हीटर उपलब्ध कराए जाएंगे. उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति ठंड से बचने के लिए लकड़ी, पत्ते या कचरा जलाने पर मजबूर न हो, जिससे हवा में प्रदूषण न फैले. यह पहल दिल्ली सरकार की व्यापक प्रदूषण नियंत्रण योजना का हिस्सा है.

'नागरिक को सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त वातावरण मिले'

योजना में पराली रोकथाम, खुले में आग पर सख़्त निगरानी, रोज़ाना निरीक्षण, कचरा प्रबंधन और जागरूकता अभियान शामिल हैं. गाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट्स पर प्रतिदिन 10 हजार टन से अधिक कचरे की प्रोसेसिंग की जा रही है. बायोमाइनिंग, सीसीटीवी कैमरे, गैस डिटेक्टर और नियमित फायर ड्रिल जैसी व्यवस्थाओं की बदौलत इस साल किसी बड़े हादसे से बचा गया है.

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी के हर नागरिक को सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त वातावरण मिले. हम केवल पाबंदियां लगाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ठोस समाधान भी मुहैया करा रहे हैं. हीटर वितरण से लेकर कचरा प्रबंधन तक, हमारी कोशिश है कि दिल्ली वासियों को साफ हवा और सुरक्षित जिंदगी मिल सके. बता दें कि इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है. सरकार का दावा है कि यह कदम न केवल प्रदूषण घटाने में मदद करेगा, बल्कि गरीब वर्ग और श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement