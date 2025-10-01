'स्वीटी'… 'बेबी डॉल'… दिल्ली से दुबई तक बाबा का डर्टी गेम, छात्राओं से अश्लील चैट में शेख की क्या है कहानी?

दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और आश्रम... वहां जो चल रहा था, वो बेहद हैरान कर देने वाला है. स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी इस इंस्टीट्यूट का सर्वेसर्वा था. उसे कई लोग बाबा और संत मानते थे. लेकिन उस पर जो आरोप लगे हैं, वो बेहद संगीन और शर्मनाक हैं.

स्वामी चैतन्यानंद ने खुद को आध्यात्मिक शख्सियत के रूप में पेश किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी. दिल्ली पुलिस की जांच में अब सामने आया है कि बाबा ने इंस्टीट्यूट में अपने लिए लग्जरी और आलीशान कमरा बनवा रखा था. यह कमरा उसकी अय्याशी का ठिकाना था. पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद के मोबाइल से कई अश्लील चैट्स मिले, जिनमें वह लड़कियों को 'स्वीटी', 'बेबी डॉल' कहकर बुलाता था.

चैट्स में लड़कियों को बुलाने, लगातार मैसेज करने और जवाब न मिलने पर धमकाने का भी पैटर्न दिखा. कभी-कभी वह लड़कियों को उनके करियर के नुकसान की धमकी देता और उन्हें मानसिक रूप से दबाव में रखने की कोशिश करता.

स्वामी चैतन्यानंद का नेटवर्क दिल्ली तक ही सीमित नहीं था. चैट्स से पता चला कि वह दुबई के एक शेख के लिए पार्टनर की तलाश कर रहा था. छात्राओं से उनके दोस्तों और जान-पहचान वालों के नाम मांग रहा था. इस खुलासे से साफ हो गया कि स्वामी सिर्फ यौन शोषण में ही नहीं, बल्कि संभावित मानव तस्करी और लड़कियों की विदेश सप्लाई में भी शामिल हो सकता है.

जांच में यह बात भी सामने आई कि स्वामी ने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवाए और उन्हें अपने फोन में सहेजा. इसके साथ ही उसने कई लड़कियों की मोबाइल डीपी के स्क्रीनशॉट्स भी रखे थे.

स्वामी चैतन्यानंद अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पूरी टीम तैयार किए हुए था. यह टीम उसके कहे अनुसार चलती थी, और उसके हर काम में सहभागी थी. दिल्ली पुलिस ने तीन महिला सहयोगियों से पूछताछ की, जिनमें से कुछ उसके करीबी भी हैं. उनके बयान और मोबाइल सबूतों से पता चला कि स्वामी ने लंबे समय से यह डर्टी गेम खेला है.

स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल से पुलिस को कई एयरहोस्टेस और छात्राओं की तस्वीरें और चैट्स मिलीं. इसके अलावा, लड़कियों के सीवी भी मिले, जिनसे साफ है कि वह नौकरी दिलाने का झांसा भी देता था. जांच में पता चला है कि स्वामी के इंस्टीट्यूट और आश्रम के भीतर चल रहे डर्टी गेम में स्टाफ भी सहभागी था.

स्वामी के खिलाफ आगे की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उसने दुबई के शेख के लिए पार्टनर की तलाश की, और छात्राओं से इसको लेकर दोस्तों के नाम भी मांगे. उसके मोबाइल फोन में सीसीटीवी ऐप और पासवर्ड हैं, जिनको लेकर पूछताछ की जा रही है.

दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का संचालन करने वाला यह बाबा अपने ही छात्राओं और स्टाफ के लिए खतरा बन गया था. जब दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया, तब इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश होना शुरू हुआ.

