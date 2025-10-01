scorecardresearch
 

इंस्टीट्यूट में बनवा रखा था लग्जरी रूम... चैतन्यानंद से महिला राजदार के सामने होगी पूछताछ

चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस इंटीट्यूट पहुंची है. यहां उसके साथ उसकी महिला राजदार भी हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी. स्वामी का कई लड़कियों से अश्लील चैट्स मिलने के बाद नए सिरे से पूछताछ हो रही है. इंस्टीट्यूट में स्वामी ने अय्याशी के लिए लग्जरी आलीशान कमरा बनवाया हुआ था. सवाल है कि क्या वह मानव तस्करी के धंधे में भी शामिल था?

इंस्टीट्यूट में चैतन्यानंद ने बनवा रखा था लग्जरी रूम. (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को लेकर चौंकाने वाले राज सामने आते जा रहे हैं. कथित आध्यात्मिक छवि और दिखावटी साधना के पीछे स्वामी की असलियत खुलकर सामने आ रही है. पुलिस अफसरों का कहना है कि गिरफ्त में चैतन्यानंद पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है. 

चैतन्यानंद को लेकर दिल्ली पुलिस इंटीट्यूट पहुंची है. यहां उसके साथ उसकी महिला राजदार भी हैं, जिनसे पूछताछ की जाएगी. चैतन्यानंद के मोबाइल से कई लड़कियों के साथ अश्लील चैट्स मिलने के बाद जांच नई दिशा में तेज कर दी गई है. अफसरों का कहना है कि इंस्टीट्यूट में स्वामी ने अपनी अय्याशी और विलासिता के लिए एक आलीशान, लग्जरी कमरा बनवाया था.

चैट में वह दुबई के शेख के लिए पार्टनर तलाश करने की बात कर रहा था. अब पुलिस इंस्टीट्यूट में चैतन्यानंद के सामने कुछ लोगों के बयान दर्ज कर सकती है. सवाल है कि क्या वह मानव तस्करी जैसे गंभीर मामलों में भी शामिल था. पुलिस को चैट्स में यह भी संकेत मिले हैं कि चैतन्यानंद दुबई के एक शेख के लिए पार्टनर तलाशने की बात कर रहा था. इसी कड़ी में अब पुलिस इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ अहम लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है.

यह भी पढ़ें: दुबई के शेख को पार्टनर चाहिए, लड़कियों को ऐसे मैसेज भेजता था स्वामी चैतन्यानंद, पीड़िता संग हुई चैट आई सामने

सूत्रों के मुताबिक, स्वामी के मोबाइल से कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक और अश्लील चैट्स मिले हैं. इन चैट्स से साफ हो रहा है कि वह लड़कियों को झांसा देकर फंसा रहा था, उन्हें भावनात्मक रूप से बरगलाने और लालच देने की कोशिश कर रहा था. इतना ही नहीं, उसने एयरहोस्टेस समेत कई युवतियों के साथ फोटो खिंचवा रखे थे, और उनके मोबाइल डीपी (Display Picture) के स्क्रीनशॉट्स भी अपने फोन में सेव कर रखे थे.

दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के दौरान चैतन्यानंद की दो महिला सहयोगियों को भी हिरासत में लिया है और उनका आमना-सामना चैतन्यानंद से कराया है. बताया जा रहा है कि ये महिलाएं भी उसकी गतिविधियों में शामिल थीं और कई अहम जानकारियां पुलिस के सामने रख सकती हैं. हालांकि, पूछताछ में बाबा लगातार गोलमोल जवाब दे रहा है और झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. फिलहाल जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.

