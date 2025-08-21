scorecardresearch
 

हमले के बाद CM रेखा गुप्ता की सांसदों के साथ पहली मीटिंग, केंद्र ने मुहैया कराई Z-श्रेणी की सुरक्षा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के बाद दिल्ली के सातों लोकसभा सांसदों ने उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. वहीं उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अहम अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने उन्हें Z-श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है.

सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करते हुए दिल्ली के सातों लोकसभा सांसद (Photo: ITG)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही को लेकर नया अपडेट सामने आया है. गुरुवार को उनकी पहली तस्वीर आई जिसमें दिल्ली के सातों लोकसभा सांसद उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं.

सांसदों ने सीएम से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "दिल्ली के सातों सांसद सीएम के आवास पर उनका हालचाल जानने गए थे. मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करती हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है. रेखा गुप्ता बहादुर हैं और उनका मनोबल ऊंचा है. वह हमेशा की तरह लोगों से मिलती रहेंगी. आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा."

वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया, "सीएम का मनोबल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ है. जन सुनवाई तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी. वह अगले बुधवार को फिर से लोगों से मिलेंगी. वह कल से काम पर वापस लौट आएंगी. अब वह ठीक हैं."

यह भी पढ़ें: अयोध्या में बंदरों के लिए अनशन भी कर चुका है CM रेखा गुप्ता का हमलावर, पूछताछ में बताया सपने में दिखा था शिवलिंग

सरकार ने मुहैया कराई 2 कैटेगरी सुरक्षा

इस बीच हमले के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत बड़ा कदम उठाते हुए सीएम रेखा गुप्ता को ‘Z-श्रेणी’ की वीआईपी सुरक्षा उपलब्ध कराई है. अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ (CRPF) के विशेष वीआईपी सुरक्षा ग्रुप के पास होगा.

यही ग्रुप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कांग्रेस के गांधी परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करता है. गृह मंत्रालय के निर्देश पर CRPF ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है. उनकी सुरक्षा के लिए 22-25 सशस्त्र कमांडो की टीम चौबीसों घंटे तैनात रहेगी.

इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में नए कदम उठाए जाएंगे, जिनमें उनके आवास पर आने-जाने वालों पर नियंत्रण, सुरक्षा उपकरणों की तैनाती और सार्वजनिक कार्यक्रमों में महिला व पुरुष पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) के जरिए नज़दीकी सुरक्षा शामिल होगी.

सीआरपीएफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार व कर्नाटक के राज्यपालों समेत कई अन्य हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को भी सुरक्षा देती है. केंद्रीय सुरक्षा सूची के तहत वीआईपी सुरक्षा कवर का स्तर ‘जेड प्लस (एएसएल)’ से शुरू होकर ‘जेड प्लस’, ‘जेड’, ‘वाई’, ‘वाई प्लस’ और ‘एक्स’ तक होता है.

यह भी पढ़ें: EXCLUSIVE: बिना टिकट रेल में यात्रा... हनुमान मंदिर में किए दर्शन, जानें कैसे दिल्ली पहुंचा रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला आरोपी

बुधवार को हुआ था हमला

बुधवार सुबह सिविल लाइंस क्षेत्र में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था. उनके कार्यालय ने इसे एक “सोची-समझी साजिश” बताते हुए हत्या की कोशिश करार दिया था.

---- समाप्त ----
TOPICS:

