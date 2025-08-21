अयोध्या में बंदरों के लिए अनशन भी कर चुका है CM रेखा गुप्ता का हमलावर, पूछताछ में बताया सपने में दिखा था शिवलिंग

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला किया गया. सीएम आवास पर साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने रेखा गुप्ता से मारपीट की. आरोपी डॉग लवर बताया जा रहा है लेकिन अब पता चला है कि वह बंदरों के लिए भी अनशन कर चुका है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियां मिलकर आरोपी से पूछताछ कर रही हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का अयोध्या आना-जाना रहा है और वह इस साल मई में अयोध्या में बंदरों की सुरक्षा को लेकर अनशन भी कर चुका है. वह राजकोट में भी पशु हितों को लेकर भी प्रदर्शन कर चुका है.

आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर एक कुत्ता बैठा है, जिससे आरोपी को लगा कि शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसको चुना है. उसने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था, जिसमें दिल्ली में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने की बात हो रही थी.

सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश भाई खिमजी को पुलिस ने पांच दिनों की रिमांड पर भेज दिया है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ सिक्योरटी मुहैया कराई है. फिलहाल सीएम की मौजूदा सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है. उन्हें फिलहाल जेड सिक्योरिटी दी गई है जिसकी समीक्षा की जा रही है. इसके बाद उन्हें जेड प्लस सुरक्षा भी दी जा सकती है.

सीएम आवास पर कल क्या हुआ?

दिल्ली के सीएम आवास पर हर बुधवार को जन सुनवाई होती है. जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता लोगों से मुखातिब हो रही थीं. इसी बीच आरोपी ने पहले रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा. उसके बाद वह उनकी तरफ झपटा और धक्का दे दिया. लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से रेखा गुप्ता उससे टिक गईं. लेकिन इस बीच आरोपी ने उनके बाल पकड़ लिए.

इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू में करने की कोशिश की. आरोपी के हाथों पर लोगों ने मारा जिससे वह बाल छोड़ दे. सीएम हाउस में तकरीबन एक मिनट तक यह हंगामा होता रहा.

बता दें कि आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. उसकी उम्र 41 साल है. वह बहुत बड़ा पशु प्रेमी और डॉग लवर है. उसकी मां का कहना है कि बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुखी होकर वह दिल्ली गया था. वह कई साल से पड़ोसियों से रोटियां इकट्ठा करके कुत्तों को खिलाता था. पड़ोसियों को यह बात पता थी और वह उसके घर पर ही रोटियां दे जाते थे. आरोपी इन रोटियों को इकट्ठा करके कुत्तों और गायों को खिलाता था. वह रिक्शा चलाने का काम करता है.

आरोपी राजेश की मां भानु बेन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि उसके बेटे को माफ कर दे. उन्होंने अपने बेटे की तरफ से सीएम से माफी भी मांगी. आरोपी की मां का कहना है कि उनका बेटा महादेव का भक्त है. वह उज्जैन जाने की बोलकर घर से निकला था. वह महीने में एक बार उज्जैन जाता था. लेकिन उज्जैन से दिल्ली कब चला गया पता नहीं.

