scorecardresearch
 

Feedback

अयोध्या में बंदरों के लिए अनशन भी कर चुका है CM रेखा गुप्ता का हमलावर, पूछताछ में बताया सपने में दिखा था शिवलिंग

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियां मिलकर आरोपी से पूछताछ कर रही हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का अयोध्या आना-जाना रहा है और वह इस साल मई में अयोध्या में बंदरों की सुरक्षा को लेकर अनशन भी कर चुका है. वह राजकोट में भी पशु हितों को लेकर भी प्रदर्शन कर चुका है.

Advertisement
X
रेखा गुप्ता पर हमले करने वाला आरोपी पांच दिनों की पुलिस रिमांड में (Photo: PTI)
रेखा गुप्ता पर हमले करने वाला आरोपी पांच दिनों की पुलिस रिमांड में (Photo: PTI)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को हमला किया गया. सीएम आवास पर साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने रेखा गुप्ता से मारपीट की. आरोपी डॉग लवर बताया जा रहा है लेकिन अब पता चला है कि वह बंदरों के लिए भी अनशन कर चुका है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियां मिलकर आरोपी से पूछताछ कर रही हैं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का अयोध्या आना-जाना रहा है और वह इस साल मई में अयोध्या में बंदरों की सुरक्षा को लेकर अनशन भी कर चुका है. वह राजकोट में भी पशु हितों को लेकर भी प्रदर्शन कर चुका है.

आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर एक कुत्ता बैठा है, जिससे आरोपी को लगा कि शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसको चुना है. उसने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था, जिसमें दिल्ली में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने की बात हो रही थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Attack on Delhi CM: Attacker came from 1200 KM away, investigation into the conspiracy.
दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हमला साजिश या सुरक्षा में चूक? देखें रिपोर्ट 
CM rekha gupta attack
दिल्ली CM पर हमले का आरोपी 5 दिन की रिमांड पर, राजकोट ले जा सकती है पुलिस 
rekha gupta attacked
बिना टिकट रेल में यात्रा... हनुमान मंदिर में किए दर्शन, जानें कैसे दिल्ली पहुंचा CM पर हमला करने वाला? 
Attack on CM Rekha Gupta: Cowardly act will not break our spirit
'कायराना हरकत नहीं तोड़ेगी हौसला', बोलीं CM रेखा गुप्ता 
rekha gupta attacked
CM रेखा पर हमला करने वाला किसे मिला रहा था फोन... अब तक नहीं मिले इन सवालों के जवाब 

सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश भाई खिमजी को पुलिस ने पांच दिनों की रिमांड पर भेज दिया है. गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ सिक्योरटी मुहैया कराई है. फिलहाल सीएम की मौजूदा सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है. उन्हें फिलहाल जेड सिक्योरिटी दी गई है जिसकी समीक्षा की जा रही है. इसके बाद उन्हें जेड प्लस सुरक्षा भी दी जा सकती है. 

Advertisement

सीएम आवास पर कल क्या हुआ?

दिल्ली के सीएम आवास पर हर बुधवार को जन सुनवाई होती है. जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता लोगों से मुखातिब हो रही थीं. इसी बीच आरोपी ने पहले रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा. उसके बाद वह उनकी तरफ झपटा और धक्का दे दिया. लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से रेखा गुप्ता उससे टिक गईं. लेकिन इस बीच आरोपी ने उनके बाल पकड़ लिए. 

इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू में करने की कोशिश की. आरोपी के हाथों पर लोगों ने मारा जिससे वह बाल छोड़ दे. सीएम हाउस में तकरीबन एक मिनट तक यह हंगामा होता रहा. 

बता दें कि आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. उसकी उम्र 41 साल है. वह बहुत बड़ा पशु प्रेमी और डॉग लवर है. उसकी मां का कहना है कि बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुखी होकर वह दिल्ली गया था. वह कई साल से पड़ोसियों से रोटियां इकट्ठा करके कुत्तों को खिलाता था. पड़ोसियों को यह बात पता थी और वह उसके घर पर ही रोटियां दे जाते थे. आरोपी इन रोटियों को इकट्ठा करके कुत्तों और गायों को खिलाता था. वह रिक्शा चलाने का काम करता है.

आरोपी राजेश की मां भानु बेन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि उसके बेटे को माफ कर दे. उन्होंने अपने बेटे की तरफ से सीएम से माफी भी मांगी. आरोपी की मां का कहना है कि उनका बेटा महादेव का भक्त है. वह उज्जैन जाने की बोलकर घर से निकला था. वह महीने में एक बार उज्जैन जाता था. लेकिन उज्जैन से दिल्ली कब चला गया पता नहीं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement