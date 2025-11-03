घुटने लगा दिल्ली का दम! हवा 'बहुत खराब', और भारी पड़ेगा मंगलवार, CPCB ने किया अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सोमवार को घने धुंध की परत में लिपटी रही. हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रही और अनुमान है कि मंगलवार को ये 'गंभीर' स्तर तक पहुंच सकती है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 309 दर्ज किया गया जो लगातार प्रदूषण के ऊंचे स्तर को दर्शाता है.

बुराड़ी का वायु गुणवत्ता स्तर 400 पर यानी गंभीर श्रेणी में था जबकि वजीरपुर में 390 दर्ज किया गया. इसके अलावा 23 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 'बहुत खराब' श्रेणी (300 से ऊपर) में दर्ज हुआ जैसा कि CPCB की 'Sameer' ऐप में दिखाया गया है.

मंगलवार को लेकर जारी किया अलर्ट

दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (AQEWS) ने बताया कि शाम और रात में उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई. इससे प्रदूषक तत्वों के फैलने की क्षमता घट गई. रिपोर्ट के अनुसार अगर वेंटिलेशन इंडेक्स 6,000 m²/s से कम और हवा की गति 10 km/h से कम हो तो प्रदूषण का फैलाव मुश्किल हो जाता है.

AQEWS ने कहा कि मंगलवार को भी हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रहने की संभावना है. CPCB के मुताबिक, PM2.5 का स्तर 155 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का स्तर 278 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया.

(PM2.5 यानी बहुत छोटे कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है. PM10 यानी थोड़े बड़े कण जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर तक होता है.)

Advertisement

इन स्तरों पर प्रदूषक सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकते हैं, खासकर फेफड़ों या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्क‍िलें बढ़ सकती हैं.

समझ‍िए AQI के लेवल

0 से 50: अच्छा

51 से 100: संतोषजनक

101 से 200: मध्यम

201 से 300: खराब

301 से 400: बहुत खराब

401 से 500: गंभीर

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस यानी सामान्य से 1.9 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ. शाम 5:30 बजे नमी का स्तर 58 प्रतिशत रहा. मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह हल्की धुंध की संभावना जताई है. अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

---- समाप्त ----