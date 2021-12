Video: ऐसे कैसे कंट्रोल होगा Omicron? दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में इतनी भीड़

Omicron in Delhi: कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट ने डराना शुरू कर दिया है. एक बार फिर से वही हालात बनने शुरू हो गए हैं, जो मार्च-अप्रैल में बने थे. ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक अलर्ट पर है. लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है. एक ओर जहां राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर सरोजनी नगर मार्केट का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो लोगों की लापरवाही को बयां करता है.

ओमिक्रॉन को अब तक बहुत तेजी से फैलने वाला वैरिएंट माना जा रहा है. दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन सरोजनी नगर मार्केट में भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह तक नहीं है. सरोजनी नगर मार्केट का जो वीडियो आया है, वो रविवार का है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिख रहीं हैं. लोग धक्का-मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

#WATCH | The crowd of shoppers swells at Sarojini Market in Delhi as people shop for winters and the festive season. pic.twitter.com/s1en4oelJx