लड़कियों से गंदी बात, एयरहोस्टेस के साथ फोटो... जानिए पुलिस को चैतन्यानंद के फोन में क्या-क्या मिला

छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है. उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. पूछताछ के दौरान वह लगातार झूठ बोल रहा है. उसकी दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर आमना सामना करवाया जा रहा है. पुलिस को उसके मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं.

चैट्स में यह सबूत मिला है कि चैतन्यानंद लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश करता था और उन्हें प्रलोभन भी देता था. साथ ही उसने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा कर भी फोन में रखी है. इसके अलावा कई लड़कियों की डीपी (DP) की स्क्रीनशॉट्स और गंदी चैट भी उसके फोन में मिली है.

दिल्ली पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है बाबा

सख्ती से पूछताछ और बाबा के खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाने पर ही बाबा दिल्ली पुलिस के सवालों के जवाब देता है. पूछताछ में बाबा के फर्जीवाड़े का लगातार खुलासा हो रहा है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का मंगलवार को उनकी दो महिला सहयोगियों से आमना-सामना कराया गया.

दोनों महिला सहयोगियों ने पीड़ितों को धमकाया और उन्हें अपने अश्लील संदेश डिलीट करने के लिए मजबूर किया. पुलिस को 62 वर्षीय चैतन्यानंद के फोन में कई महिलाओं के साथ चैट मिली हैं. जिसमें झूठे वादे करके उन्हें लुभाने की कोशिश की गई है.

अधिकारी ने बताया कि चैतन्यानंद के फोन में एयरहोस्टेस के साथ कई फोटों भी मिली है. आपको बता दें कि दिल्ली में एक केंद्र द्वारा अनुमोदित निजी संस्थान के अध्यक्ष पद पर रहते हुए चैतन्यानंद ने अपने आपराधिक कारनामे जारी रखे.

आगरा से हुई थी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी

अधिकारी ने कहा कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और पूछताछकर्ताओं को गुमराह कर रहा है. सोमवार को उसे संस्थान परिसर में भी ले जाया गया. आपको बता दें कि कई दिनों तक फरार रहने के बाद रविवार को सरस्वती को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था.

