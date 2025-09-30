scorecardresearch
 

Feedback

लड़कियों से गंदी बात, एयरहोस्टेस के साथ फोटो... जानिए पुलिस को चैतन्यानंद के फोन में क्या-क्या मिला

चैतन्यानंद को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया था. पुलिस पूछताछ में वह सहयोग नहीं कर रहा है. वह जांचकर्ताओं के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है. उसके फोन में कई लड़कियों की फोटो मिली है.

Advertisement
X
पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद. (File Photo: ITG)
पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है चैतन्यानंद. (File Photo: ITG)

छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा है. उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. पूछताछ के दौरान वह लगातार झूठ बोल रहा है. उसकी दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर आमना सामना करवाया जा रहा है. पुलिस को उसके मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं.

चैट्स में यह सबूत मिला है कि चैतन्यानंद लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश करता था और उन्हें प्रलोभन भी देता था. साथ ही उसने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा कर भी फोन में रखी है. इसके अलावा कई लड़कियों की डीपी (DP) की स्क्रीनशॉट्स और गंदी चैट भी उसके फोन में मिली है. 

यह भी पढ़ें: हॉस्टल में कैमरे, अश्लील मैसेज और ब्लैकमेलिंग... जानिए 'पाखंडी बाबा' स्वामी चैतन्यानंद की मोडस ऑपरेंडी!

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस गिरफ्त में छात्राओं से योन उत्पीड़न का आरोपी स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
'मैं अपने फोन का पासवर्ड भूल गया, घबराहट हो रही...', सच छुपा रहा चैतन्यानंद 
After 55 days, Dirty Baba has been arrested; hidden cameras were installed in the bathroom.
बरामद कार, फंडिंग, संस्था... चैतन्यानंद के सामने क्या-क्या सवाल? 
Chaitanyanands harassment of a student, revelations from the 2016 FIR.
चैतन्यानंद के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाली छात्रा क्या बोली? सुनिए  
Incident: Baba Chaitanyanand Arrested, Interrogation on Police Remand
सारे जुगाड़ करके भी कैसे धरा गया यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद, देखें वारदात  
पहले पहलगाम आतंकी हमला, अब लेह में कर्फ्यू से टूरिज्म पर संकट, रद्द हो रहीं बुकिंग 

दिल्ली पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है बाबा

सख्ती से पूछताछ और बाबा के खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाने पर ही बाबा दिल्ली पुलिस के सवालों के जवाब देता है. पूछताछ में बाबा के फर्जीवाड़े का लगातार खुलासा हो रहा है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का मंगलवार को उनकी दो महिला सहयोगियों से आमना-सामना कराया गया.

Advertisement

दोनों महिला सहयोगियों ने पीड़ितों को धमकाया और उन्हें अपने अश्लील संदेश डिलीट करने के लिए मजबूर किया. पुलिस को 62 वर्षीय चैतन्यानंद के फोन में कई महिलाओं के साथ चैट मिली हैं. जिसमें झूठे वादे करके उन्हें लुभाने की कोशिश की गई है.

यह भी पढ़ें: चैतन्यानंद की कारस्तानी, रूम नंबर 101 की अलग ही कहानी... जो नहाया नहीं उसे कमरे में एंट्री नहीं

अधिकारी ने बताया कि चैतन्यानंद के फोन में एयरहोस्टेस के साथ कई फोटों भी मिली है. आपको बता दें कि दिल्ली में एक केंद्र द्वारा अनुमोदित निजी संस्थान के अध्यक्ष पद पर रहते हुए चैतन्यानंद ने अपने आपराधिक कारनामे जारी रखे.

आगरा से हुई थी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी

अधिकारी ने कहा कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और पूछताछकर्ताओं को गुमराह कर रहा है. सोमवार को उसे संस्थान परिसर में भी ले जाया गया. आपको बता दें कि कई दिनों तक फरार रहने के बाद रविवार को सरस्वती को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement