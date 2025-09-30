scorecardresearch
 

हॉस्टल में कैमरे, अश्लील मैसेज और ब्लैकमेलिंग... जानिए 'पाखंडी बाबा' स्वामी चैतन्यानंद की मोडस ऑपरेंडी!

दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च का सर्वेसर्वा रह चुका स्वामी चैतन्यानंद सलाखों के पीछे हैं. दिल्ली पुलिस की एक टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है. सोमवार को उसे इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां क्राइम सीन को रीक्रिएट किया गया. लेकिन बाबा लगातार बहाने बना रहा है.

एयरफोर्स अफसर की चिट्ठी से खुला राज, 300 पन्नों की शिकायत ने खोली पोल. (Poto: PTI/ITG)
चमचमाती बीएमडब्ल्यू और भगवा वस्त्रों में रौब दिखाने वाला बाबा चैतन्यानंद अब पुलिस हिरासत में हवाई चप्पल पहनकर बैठा है. पासवर्ड भूलने का बहाना बना रहा है, लेकिन उसका 300 पन्नों का कच्चा-चिट्ठा उसके गुनाहों की गवाही दे रहा है. दिल्ली पुलिस पांच दिन के रिमांड पर उससे पूछताछ में जुटी है. बाबा का 'डर्टी सीक्रेट' परत-दर-परत सामने आ रहा है.

बाबा कितना शातिर है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने फरारी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया था. लेकिन तब तक उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में पुलिस को मिल चुकी थी. बस फिर क्या था, पुलिस ने आगरा और आसपास में उसकी स्कैनिंग शुरू कर दी. पहले तस्वीरें हाथ लगीं और फिर उसका ठिकाना भी पता चल गया. 

नतीजा ये कि होटल 'द फर्स्ट' के कमरे नंबर 101 से आधी रात को उसे दबोच लिया गया. फिलहाल उसे पांच दिनों के रिमांड पर लिया गया है. पुलिस अब उससे ये जानना चाहती है कि उसकी असली मोडस ऑपरेंडी क्या थी. लड़कियों की शिकायतें उसका कच्चा-चिट्ठा खोल चुकी हैं, लेकिन पुलिस उसके मुंह से भी सुनना चाहती है कि आखिर वो ये धंधा कैसे चला रहा था.

swami chaitanyananda sexual harassment

दिल्ली में स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में उसका एकछत्र राज था. गरीब घरों की लड़कियां उसकी पहली पसंद थीं. उन्हें टारगेट करके वो यौन शोषण करता. लेकिन इस बार उसकी करतूत का राज एक एयरफोर्स अफसर तक पहुंचा. वो एयरफोर्स हेडक्वार्टर के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी है. उन्होंने संस्थान को खत लिखा. 

इस शिकायत पर पीठम ने तुरंत जवाब दिया. बिना देर किए चैतन्यानंद के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी. बाबा पर आरोपों की फेहरिस्त लंबी है. उसने हॉस्टल के कमरों में हिडन कैमरे लगवाए थे. उन कैमरों से लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड करता और फिर उन्हीं तस्वीरों से उन्हें ब्लैकमेल करता. छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजता और रात में कमरे में बुलाता. 

जो लड़कियां मना करतीं, उन्हें धमकी देता कि करियर बर्बाद कर देगा. उसने कई छात्राओं को विदेश ले जाने का लालच दिया. उनसे कहा कि यदि साथ चलो तो सुख-सुविधाएं और अच्छे नंबर पक्के हैं. इनकार करने पर करियर बर्बाद करने की धमकी. एक पूर्व छात्र ने भी उसकी करतूतों का भंडाफोड़ किया है. शिकायत बताया गया कि वार्डन समेत 3-4 महिलाएं बाबा का साथ देती थीं. 

swami chaitanyananda sexual harassment

वे लड़कियों को डराकर उसके कमरे तक ले जातीं और यदि मामला बिगड़ता तो उनके फोन से बाबा के आपत्तिजनक मैसेज डिलीट करवा देतीं. यानी पूरा सिस्टम बाबा के गुनाहों को ढकने के लिए काम करता था. चैतन्यानंद वसंतकुंज स्थित श्री श्री जगदगुरु शंकराचार्य महास्थानाम दक्षिणामान्य श्री शारदा पीठम का चांसलर हुआ करता था. लेकिन अब कैदी बन चुका है.

पाखंडी बाबा ने अपना शिकार उन्हीं लड़कियों को बनाया जो ईडब्ल्यूएस कोटे से आती थीं. यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां, जिनके पास विरोध की ताकत कम थी. इसीलिए उसके खिलाफ जो शिकायत पत्र दिल्ली पुलिस को मिला, वो 300 से ज्यादा पन्नों का है. इनमें से कई बातें हैरान कर देने वाली हैं. अब तक पुलिस ने 30 से ज्यादा छात्राओं से पूछताछ की है. 

इनमें 17 ने बाबा के खिलाफ शिकायत दी और 16 ने तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया. सबने बताया कि बाबा की मर्जी इंस्टीट्यूट में सबसे ऊपर होती थी. वो मनमानी करता था, लड़कियों को डराता और शोषण करता था. जैसे ही शिकायतों का पुलिंदा सामने आया, श्री शारदा पीठम ने उससे सारे संबंध खत्म कर दिए और साफ किया कि वे बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहते हैं.

