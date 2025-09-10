scorecardresearch
 

'ट्रंप को खुश करने के लिए कपास किसानों को दांव पर लगा दिया', केंद्र सरकार पर केजरीवाल का वार

अरविंद केजरीवाल ने कपास किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी दबाव में किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है. इससे पहले केजरीवाल ने अमेरिकी कपास पर 11% ड्यूटी हटाए जाने का दावा किया था और केंद्र सरकार से उसे बहाल करने की मांग की थी.

अरविंद केजरीवाल कपास किसानों को लेकर पहले गुजरात दौरे पर भी गए थे. (Photo- ITG)
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कपास किसानों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ताजा पोस्ट में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए देश के कपास किसानों को दांव पर लगा रही है.

केजरीवाल ने पोस्ट में लिखा, 'ट्रंप को खुश करने के लिए देश भर के कपास किसानों को दांव पर लगा दिया. दोनों देशों के बीच ये कैसी बातचीत चल रही है? केवल एकतरफा बातचीत? अपने किसानों, व्यापारियों और युवाओं के रोजगार को ताक पर रख के भारतीय बाजार को पूरी तरह से अमेरिकियों के लिए खोला जा रहा है. अगर पूरे भारतीय बाजार पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे?'

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि ट्रंप के सामने किया गया यह सरेंडर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान भी है. देश उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) कमजोर नहीं पड़ेंगे और देश के मान की रक्षा करेंगे.

ट्रंप की नीतियों पर भी केजरीवाल ने उठाए सवाल

इससे पहले अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर गए थे. वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि पहले कपास किसानों को 1500 रुपये प्रति मन तक दाम मिलता था, लेकिन अब यह यह घटकर 1200 रुपये रह गया है. बीज और मजदूरी की लागत बढ़ गई है. अगर अमेरिका से कपास का आयात बढ़ा तो भारतीय किसानों को 900 रुपये प्रति मन तक ही दाम मिलेगा.

डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर भी केजरीवाल ने बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि ट्रंप बुजदिल हैं और जिस देश ने भी उनके सामने आंख दिखाई, उन्हें झुकना पड़ा. उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि अगर अमेरिका 50 फीसदी टैरिफ लगा रहा तो भारत को 75 फीसदी टैरिफ लगाना चाहिए. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी कपास पर 11 फीसदी आयात शुल्क खत्म कर दिया.

