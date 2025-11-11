दिल्ली में कहां और कितने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं? जहां रिकॉर्ड होता है AQI, देखें लिस्ट

दिल्ली की हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी में सुधार होगा, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है. प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अब दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण (GRAP-3) लागू कर दिया गया है. बता दें, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर 51 से 100 के बीच हो तो उसे ‘संतोषजनक’ माना जाता है, लेकिन दिल्ली में AQI गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है.

एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की मदद से हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली में 39 जगहों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जहां AQI की जानकारी ले सकते हैं.

ये हैं दिल्ली के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन

अलीपुर, दिल्ली – डीपीसीसी

आनंद विहार, दिल्ली – डीपीसीसी

अशोक विहार, दिल्ली – डीपीसीसी

आया नगर, दिल्ली – आईएमडी

बवाना, दिल्ली – डीपीसीसी

बुराड़ी क्रॉसिंग, दिल्ली – आईएमडी

सीआरआरआई मथुरा रोड, दिल्ली – आईएमडी

चांदनी चौक, दिल्ली – आईआईटीएम

डीटीयू, दिल्ली – सीपीसीबी

डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, दिल्ली – डीपीसीसी

द्वारका-सेक्टर 8, दिल्ली – डीपीसीसी

आईजीआई एयरपोर्ट (टी३), दिल्ली – आईएमडी

आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन, दिल्ली – सीपीसीबी

आईटीओ, दिल्ली – सीपीसीबी

जहांगीरपुरी, दिल्ली – डीपीसीसी

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली – डीपीसीसी

लोधी रोड, दिल्ली – आईआईटीएम

लोधी रोड, दिल्ली – आईएमडी

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दिल्ली – डीपीसीसी

मंदिर मार्ग, दिल्ली – डीपीसीसी

मुंडका, दिल्ली – डीपीसीसी

एनएसआईटी द्वारका, दिल्ली – सीपीसीबी

नजफगढ़, दिल्ली – डीपीसीसी

नरेला, दिल्ली – डीपीसीसी

नेहरू नगर, दिल्ली – डीपीसीसी

नॉर्थ कैंपस, डीयू, दिल्ली – आईएमडी

ओखला फेज-2, दिल्ली – डीपीसीसी

पटपड़गंज, दिल्ली – डीपीसीसी

पंजाबी बाग, दिल्ली – डीपीसीसी

पूसा, दिल्ली – डीपीसीसी

पूसा, दिल्ली – आईएमडी

आर के पुरम, दिल्ली – डीपीसीसी

रोहिणी, दिल्ली – डीपीसीसी

शादिपुर, दिल्ली – सीपीसीबी

सिरीफोर्ट, दिल्ली – सीपीसीबी

सोनिया विहार, दिल्ली – डीपीसीसी

श्री औरोबिंदो मार्ग, दिल्ली – डीपीसीसी

विवेक विहार, दिल्ली – डीपीसीसी

वजीरपुर, दिल्ली – डीपीसीसी



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, अगर किसी क्षेत्र का AQI जीरो से 50 के बीच है तो AQI ‘अच्छा’ माना जाता है. 51 से 100 AQI होने पर ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’ माना जाता है. वहीं, AQI 201 से 300 के बीच ‘खराब’ और 301 से 400 के बीच AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में माना जाता है. इसके इलावा 401 से 500 के बीच AQI होने पर ‘गंभीर’ स्थिति होती है. airquality.cpcb.gov.in पर जाकर अलग-अलग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से AQI की जानकारी ले सकते हैं.

