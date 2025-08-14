'प्रवेश वर्मा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें...' कालकाजी हादसे को लेकर रेखा सरकार पर भड़कीं आतिशी

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को मूसलाधार बारिश हुई. कई इलाके जलमग्न हो गए. जलभराव की समस्या ने स्थिति को और बदतर बना दिया. इस बीच कालकाजी में बारिश के बीच एक पेड़ बाइकसवार पर गिरने से उसकी मौत हो गई जबकि उसकी बेटी घायल बताई जा रही है. इस घटना के बाद दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राजधानी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.
इस संबंध में कालकाजी से विधायक आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी . इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि राजधानी में भारी बारिश की वजह से पेड़ गिरने से एक शख्स की जान चली गई जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल है और अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में जंग लड़ रही है. यह प्राकृतिक कारणों से हुई घटना नहीं है बल्कि मॉनसून के दौरान प्रशासन की नाकामी का नतीजा है.
आतिशी ने चिट्ठी में कहा कि यह इकलौती घटना नहीं है. यह बेहद शर्मनाक है कि जबसे आपकी सरकार सत्ता में आई है, बारिश के दौरान होने वाली घटनाओं में कई लोगों की जान गई है. नौ अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर जब पूरे देश भाई और बहन के इस पर्व को मना रहा था. शहर में इसी तरह की दो अलग-अलग घटनाएं हुईं. पहली घटना में खेड़ा खुर्द में ढाई साल का एक बच्चे की खुले सीवर में गिरने से मौत हो गई. दूसरी घटना में जैतपुर में दीवार का एक हिस्सा गिरने से दो बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी. 30 जुलाई को इसी तरह सहगल कॉलोनी में बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा गिरने से एक महिला और उसके बेटे की मौत हो गई थी जबकि दो मजदूर घायल हो गए थे.
हंसराज सेठी मार्ग पर बरसात में पेड़ गिरने से आज एक युवा की मौत हो गई। एक लड़की अपनी ज़िन्दगी के लिए लड़ रही है।— Atishi (@AtishiAAP) August 14, 2025
इस बरसात में भाजपा की नाकामी की वजह से कई दिल्ली वाले अपनी जान गवाँ चुके हैं। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को तुरंत प्रभाव से PWD मंत्री… https://t.co/lgvRgcXqbH pic.twitter.com/rmCMfqJ9CG
चिट्ठी में आतिशी ने लिखा कि ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, जो मीडिया में चर्चा में आ पाए हैं. इस साल बारिश और उससे होने वाली घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है. दिल्ली के लोगों को पानी में डूबी गलियों से आते-जाते और डर में देखा जा सकता है. पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हमारे शहर की सुरक्षा करने में असफल रहा है और इस तरह वो अपने बुनियादी कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया है. पीडबल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्हें दिल्ली मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें.