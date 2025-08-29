scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़: कुत्ते के भौंकने से शुरू हुआ विवाद, फिर मालिक की कुल्हाड़ी से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कुत्ते के भौंकने को लेकर विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. तीन युवकों ने 25 वर्षीय सुजीत पर धारदार टांगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

(Photo: Representational)
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कुत्ते के भौंकने से शुरू हुआ विवाद खूनखराबे में बदल गया. तमनार थाना क्षेत्र के ग्राम आमाघाट पंचायत के दांदरी गांव में तीन युवकों ने 25 वर्षीय सुजीत खलखो की धारदार टांगी से हमला कर हत्या कर दी. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. फिलहाल, पुलिस ने तीन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीती रात लगभग 8:30 बजे सुजीत खलखो अपने परिजन के घर खाना खाने फिटिंगपारा आया था. इसी दौरान गांव के तीन युवक वहां पहुंचे और अचानक टांगी से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे सुजीत के चाचा सुरेश मिंज भी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मामले की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले सुजीत अपने कुत्ते को घुमा रहा था, तभी रास्ते में तीनों आरोपियों से कहासुनी हुई थी. कुत्ते के भौंकने को लेकर पहले गाली-गलौज हुई और बाद में यह विवाद बढ़ता गया. बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपियों के बीच पहले से भी पुराना विवाद चला आ रहा था.

इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया. घटना की जानकारी मिलते ही तमनार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि हत्या में शामिल दो नाबालिग और एक युवक को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट है कि पुरानी दुश्मनी और हाल ही में हुए विवाद ने हत्या को जन्म दिया. फिलहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. वहीं, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा.

