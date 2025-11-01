scorecardresearch
 

घर में अकेली थी गर्लफ्रेंड, युवक मिलने पहुंच गया... अचानक आ गया भाई, दरवाजा बंद कर चले लात-घूंसे और खत्म हो गई जिंदगी

भिलाई के खुर्सीपार इलाके में एक युवक गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था. इस दौरान उसकी प्रेमिका के भाइयों और रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. इस मामले को लेकर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अब भी फरार हैं.

युवक की पीट-पीटकर हत्या. (File Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में प्रेम संबंध को लेकर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मृतक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां लड़की के भाइयों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला. यह घटना खुर्सीपार थाना क्षेत्र के माझीपारा इलाके की है.

मृतक की पहचान 25 वर्षीय धीरज सरोज उर्फ विक्की के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया है. इनमें से 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है. इनमें लड़की का भाई सूरज, धीरज और सिद्धांत शामिल हैं, जबकि दो आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

पुलिस का कहना है कि धीरज सरोज का पास ही रहने वाली एक युवती के साथ प्रेम संबंध था. घटना के दिन युवती की मां घर से बाहर थीं और भाई सूरज भी काम पर गया हुआ था. इसी दौरान धीरज अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा. युवती ने उसे रोका, लेकिन वह घर में चला गया.

कुछ समय बाद अचानक युवती का भाई सूरज वापस घर आ गया. दोनों को एक साथ देखकर वह गुस्से से आगबबूला हो गया. उसने अपने ममेरे भाइयों को फोन कर बुला लिया. आरोप है कि घर का दरवाजा बंद कर सभी ने मिलकर धीरज की बेरहमी से पिटाई कर दी. सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

मृतक की मां शोभा सरोज ने आरोप लगाया कि लड़की ने ही बेटे को घर में बुलाया था. उन्होंने कहा कि बेटे को घर के अंदर बुलाकर उसकी हत्या की गई. जब तक वे पहुंचीं, धीरज खून से लथपथ पड़ा हुआ था.

छावनी सीएसपी हेम प्रकाश नायक ने कहा कि माजही पारा, खुर्सीपार में धीरज सरोज की हत्या हुई है. पांच आरोपी चिह्नित किए गए हैं, जिनमें तीन को अरेस्ट कर लिया गया है, वहीं दो फरार हैं. मृतक लड़की से मिलने उसके घर गया था. उसी दौरान लड़की के भाई को पता चला और उसने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर मारपीट की, जिससे धीरज की मौत हो गई.

