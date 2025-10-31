scorecardresearch
 

प्रेमिका के जाल में फंसा या साजिश का शिकार? अलवर के युवक की जयपुर में संदिग्ध मौत, परिजनों ने युवती और उसके परिवार पर लगाया हत्या का आरोप

राजस्थान के अलवर के खेड़ली कस्बे का 20 वर्षीय युवक विकास जाटव जयपुर में संदिग्ध हालत में मिला और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों ने प्रेमिका काजल और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है. बताया गया कि युवती के भाइयों ने साजिश के तहत विकास को बुलाकर पिटाई की. पुलिस जांच और पूछताछ जारी है.

मृतक युवक विकास जाटव. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
मृतक युवक विकास जाटव. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)

राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली कस्बे से लापता एक युवक की मौत ने सनसनी फैला दी है. दो दिन पहले घर से काम पर निकला युवक संदिग्ध हालत में जयपुर के निम्स अस्पताल में मिला, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान 20 वर्षीय विकास जाटव, निवासी गांव बहरामपुर के रूप में हुई है.

परिजनों का आरोप है कि विकास की हत्या उसकी प्रेमिका और उसके परिवार ने की है. मृतक के पिता भाव सिंह जाटव ने जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना में मामला दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि विकास दो दिन पहले शाम करीब छह बजे घर से 'सैटरिंग का काम' करने की बात कहकर निकला था, लेकिन अगले दिन दोपहर उन्हें सूचना मिली कि वह जयपुर के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है.

भाव सिंह के अनुसार, यह सूचना उनके ही गांव की लड़की शैलेश उर्फ काजल जाटव ने दी थी, जिससे विकास का प्रेम प्रसंग चल रहा था. जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां काजल के माता-पिता, भाई-बहन और दो भाभियां मौजूद थीं. विकास की हालत बेहद खराब थी और रात में उसकी मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि काजल के परिवार को इस रिश्ते से आपत्ति थी.

इसलिए युवती के भाइयों ने साजिश के तहत विकास को काम के बहाने जयपुर बुलाया और उसकी पिटाई कर दी. गंभीर चोटों के कारण विकास की मौत हो गई. परिजनों ने युवती और उसके परिवार पर साजिश रचने और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. देर रात विकास का शव गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

मामल में पुलिस ने कही ये बात

चंदवाजी थाना पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत होता है. फिलहाल युवती और उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और अस्पताल में भर्ती के हालात की भी जांच कर रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.

