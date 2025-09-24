चुपके- चुपके आधी रात... शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा, ससुरालियों ने पकड़कर कूटा, फिर दोनों के भेजा साथ

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई. जहां देर रात शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए चोरी-छुपे पहुंचे उसके प्रेमी कोससुराल वालों ने रंगे हाथों पकड़ा. मामला लखनपुर थाना क्षेत्र के पुहपुटरा गांव का है. सूरजपुर जिले के तेलाई कछार निवासी युवक का प्रेम संबंध लखनपुर क्षेत्र की एक युवती से था. दोनों के बीच यह रिश्ता शादी से पहले से चला आ रहा था. युवती के शादी के बावजूद दोनों का मिलना-जुलना जारी रहा.

वहीं बीते सोमवार 22 सितंबर की चुपके से आधी रात युवक मौका पाकर अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंच गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. घरवालों ने युवक को देख लिया और तुरंत पकड़कर उसके हाथ-पैर बांध दिए. इसके बाद जमकर उसकी पिटाई की गई. घरवालों ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना की सूचना गांव में फैलते ही अगले दिन मंगलवार को पंचायत बुलाई गई. ग्रामीणों की मौजूदगी में मामले पर चर्चा हुई और सामाजिक दबाव में एक चौंकाने वाला निर्णय लिया गया. पंचायत ने शादीशुदा महिला को प्रेमी के सुपुर्द कर दिया. इस नतीजे के बाद पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से थाने में किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई. फिलहाल, पुलिस ने घटना पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

Advertisement

गांव वाले और सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना को लेकर लोग अलग-अलग राय दे रहे हैं. कुछ इसे सामाजिक मर्यादाओं पर सवाल बता रहे हैं, तो कुछ पंचायत के फैसले को लेकर हैरानी जता रहे हैं. बताया जा रहा है कि युवक-युवती दोनों ही शादीशुदा हैं, बावजूद इसके उनका पुराना प्रेम संबंध उन्हें फिर से एक साथ खींच लाया. अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं.

---- समाप्त ----