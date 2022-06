Agnipath Scheme Protest: बिहार के दरभंगा में प्रदर्शन के बीच जाम में फंसी स्कूल बस, प्रोटेस्ट देख बिलखने लगे बच्चे

हाथों में डंडे... हिंसा... तोड़फोड़.... आगजनी... कुछ ऐसी ही तस्वीरें इन दिनों शहर-शहर में नजर आ रही हैं. युवा चेहरे पर कपड़े बाधंकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं. विरोध केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का है.सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन बिहार में देखने को मिल रहे हैं. लेकिन इन्हीं हिंसक प्रदर्शनों को देखने वाले बच्चों के मानस पर क्या बिंब बनेगा, ये कोई नहीं जानता.

दरअसल, शुक्रवार को दरभंगा में युवा सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शन की वजह से जाम लग गया. इस जाम में फंसी थी एक स्कूल बस. जिसमें सवार थे छोटे-छोटे बच्चे. जब इन बच्चों ने बस की खिड़की से झांककर बाहर देखा तो उन्हें प्रदर्शन करते हुए युवा दिखे. इसे देख बच्चे सहम गए. कुछ बच्चे तो रोने लगे.

#WATCH | Bihar: A school bus, with children on board, got stuck in the road blockade by agitators in Darbhanga. The bus later managed to get out of the blockade with Police intervention.



The agitators were protesting against the #AgnipathRecruitmentScheme pic.twitter.com/E8lFLk9leD