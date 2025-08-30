scorecardresearch
 

रोज की ये गलत आदतें आपकी आंखों को पहुंचा सकती हैं नुकसान, तुरंत हो जाएं अलर्ट

आंखें हमारे शरीर के अहम अंग में शामिल हैं लेकिन रोजमर्रा में हम सभी ऐसी गलतियां करते हैं जो आंखों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं. यहां हम आपको उन्हीं गलतियों की जानकारी दे रहे हैं.

ये आदतें आपकी आंखों को पहुंचा सकती हैं नुकसान (Photo:Freepik)
आपकी आंखों आपको दुनिया को देखने में ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने में भी मदद करती हैं. आंखों की समस्या आपके जीवन की गुणवत्ता को कम कर देती है. इसलिए आपको अपनी आंखों की सेहत को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी बुरी आदतों से बचना चाहिए जो आपकी आंखों की हेल्थ को बर्बाद कर सकती हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसी ही हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं जो आपकी आंखों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती हैं.

स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना 

घंटों फोन, लैपटॉप या टीवी पर नजर गड़ाए रहने से आंखों में तनाव, सूखापन बढ़ता है और यहां तक कि आपकी नजर धुंधलीभी हो सकती है. ब्रेक न लेने से आपकी आंखों को ज्यादा काम करना पड़ता है जिससे उन पर बोझ बढ़ता है.

आंखों को बार-बार रगड़ना 

कई लोग अपनी आंखों को दिन में कई बार रगड़ते हैं. आंखें रगड़ने से उसके नाजुक ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है, जलन बढ़ सकती है और हाथों से बैक्टीरिया आंखों में पहुंचकर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

धूप का चश्मा न पहनना

सूरज की हानिकारक यूवी किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. सुरक्षा का ध्यान न रखने से आपको मोतियाबिंद, मैक्यूलर डिजनरेशन और आंखों के आसपास की त्वचा का समय से पहले बूढ़ा होना जैसे नुकसान हो सकते हैं. 

मेकअप लगाकर सोना

कई लोग रात को मेकअप हटाकर नहीं सोते हैं लेकिन आंखों पर मेकअप लगा रहना खतरनाक हो सकता है. मेकअप न हटाने से तेल ग्रंथियां बंद हो जाती हैं, जलन होती है. इससे आपको स्टाइज और कंजंक्टिवाइटिस जैसे आंखों के संक्रमण का खतरा भी हो सकता है.

आंखों के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी

आंखों को विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है. प्रॉसेस्ड फूड्स से भरपूर भोजन आंखों को कोई पोषण नहीं देता. इसलिए हरी सब्जियां, फल, रंगीन सब्जियां, मेवे और फिश जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए. 

