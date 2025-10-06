लटकते पेट की होगी छुट्टी! 34 किलो वजन घटाने वाली महिला ने बताईं 10 आसान आदतें

वेट लॉस करना बहुत मुश्किल काम है और आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. खासकर जब आपको पता ही न हो कि कहां से शुरू करें. लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं. हेल्दी तरीके से वजन घटाने के सफर की शुरुआत छोटे-छोटे लाइफस्टाइल बदलावों से की जा सकती है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल कोच और न्यूट्रिशनिस्ट एरिन गिरौरेड से प्रेरणा ले सकते हैं जिन्होंने सिर्फ लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलावों के जरिए लगभग 34 किलो वजन घटाया है.

एरिन ने इंस्टाग्राम पर खुद एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 10 आसान तरीकों की मदद से वो वेट लॉस करने में कामयाब हुई हैं. अपनी पोस्ट में एरिन ने बताया कि कैसे आप 'हैलोवीन तक अपने पैंट साइज को कम कर सकते हैं.' 31 अक्टूबर को हैलोवीन सेलिब्रेट किया जाता है और अगर आप भी सिर्फ एक महीने के अंदर वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप एरिन की इन 10 आसान टिप्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए. इन टिप्स की मदद से आपको भी वेट लॉस करने में मदद मिलेगी.

वजन कम करने की 10 आसान टिप्स

कैलोरी डेफिसिट

आपको अपने खाने को बहुत ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं है, जैसे 1100–1200 कैलोरी तक सीमित करना. ऐसा करने से आपको जल्दी भूख लग सकती है और थकान भी हो सकती है. इसके बजाय थोड़ा सा कम खाना खाएं. जैसे अपने रोज के खाने से बस थोड़ी कैलोरी कम करना. इससे आपका वजन धीरे-धीरे घटेगा और आपकी एनर्जी बनी रहेगी.

फाइबर की मात्रा बढ़ाएं

रोजाना अपनी डाइट में 25 ग्राम फाइबर शामिल करें. शुरुआत में इसे सुबह लेना आसान होता है, फाइबर लंबे समय तक पेट भरा रखता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है.

हाइड्रेटेड रहें

समय-समय पर पानी पीने की आदत डालें. पानी की सही मात्रा लेने पर बार-बार भूख महसूस नहीं होती है और बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होती है.

खाने को ट्रैक करें

चाहे आप खाना तोलें, मापें या लॉग करें, अपने मील का रिकॉर्ड रखना कैलोरी डेफिसिट मॉनिटर करने का सबसे असरदार तरीका है. ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखने में भी मदद करता है.

प्रोटीन बढ़ाएं

प्रोटीन फूड्स लंबे समय तक पेट भरा रखता है, मसल्स की ग्रोथ में मदद करता है और मेटाबोलिज्म बढ़ाता है. रोजाना अपनी डाइट में 120 ग्राम प्रोटीन लेना शुरू करें.

अच्छी नींद लें

वेट लॉस के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत अहम है, इसलिए हर रात 7–9 घंटे की नींद लें और फोन को बिस्तर पर न लें. इससे भूख बढ़ाने वाले हार्मोन कंट्रोल रहते हैं और आप ओवरईटिंग से बचते हैं.

5 दिन एक्सरसाइज करें

वेट लॉस के लिए अच्छी डाइट के साथ रोजाना एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है. हफ्ते में तीन दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और दो बार HIIT (हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज) सेशन करें. मसल्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए भारी वजन उठाएं.

रोजाना वॉक करें

रोजाना 7,000–10,000 कदम चलें. खाने के बाद हल्की सैर डाइजेशन में मदद करती है और नींद को बेहतर बनाती है.

स्ट्रेस को मैनेज करें

ध्यान, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डूमस्क्रोलिंग से दूर रहें. एरिन के मुताबिक, लाइफ में लगातार स्ट्रेस आपकी वेट लॉस जर्नी में खलल डाल सकता है, इसलिए इससे खुद को दूर रखें.

सोच-समझकर फैसला लें

वजन घटाने के सफर में सबसे जरूरी चीज ये है कि खाने की चीजों से सोचे समझे बिना फैसला न लें. अचानक से अपने रास्ते से भटकना और गलत ऑप्शन चुनना वेट लॉस करने में मुश्किल खड़ी कर सकता है.

