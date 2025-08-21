रोज सुबह भीगी हुई काली किशमिश का पानी क्यों पीना चाहिए, डॉक्टर ने गिनाए फायदे

आपने अक्सर सोशल मीडिया पर हर सुबह भीगी हुई काली किशमिश का पानी पीने के फायदों के बारे में जरूर सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि काली किशमिश आपके लिए किस तरह से फायदेमंद होती है. इस पानी में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सिडेंट्स समेत ढेरों पोषक तत्व होते हैं जिससे आपके शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' को नोएडा स्थित यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में डायटेटिक्स प्रमुख और आहार विशेषज्ञ सुहानी सेठ अग्रवाल ने काली किशमिश के कुछ हैरान करने वाले फायदे बताए हैं. यहां हम आपको उन्हीं की जानकारी दे रहे हैं.

1. पाचन में करती है सुधार

काली किशमिश में भरपूर मात्रा में डायट्री फाइबर होता है जो पाचन में सहायक होता है और कब्ज से बचाव में मदद करता है. भिगोई हुई किशमिश के पानी को पीने से शरीर में फाइबर का बेहतर अवशोषण होता है जिससे स्टूल रोजाना और आसानी से पास होता है और पेट का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है.

2. इंस्टैंट एनर्जी देने वाली

किशमिश शुगर और कार्बोहाइड्रेट का एक प्राकृतिक स्रोत होती है जो सुबह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है. यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने और पूरे दिन ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में विशेष रूप से मददगार होती है.

3. आयरन से भरपूर

भीगी हुई काली किशमिश का पानी आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है जो खून को स्वस्थ रखने और एनीमिया को रोकने में मदद करता है. इसे नियमित रूप से पीने से थकान कम हो सकती है जिससे यह लो हीमोग्लोबिन स्तर वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है.

4. एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर

काली किशमिश में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर में ऑक्सिडेटिव तनाव और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं. यह ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है और क्रॉनिक डिसीस के जोखिम को कम करता है.

5. त्वचा के स्वास्थ्य में भी सहायक

काली किशमिश में पाए जाने वाले विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद कर सकते हैं. ये मुक्त कणों से लड़ते हैं और कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देते हैं जो त्वचा की लोच और नमी के लिए जरूरी है.

