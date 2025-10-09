Weight Loss Story: 2 बच्चों की मां ने घटाया 70 किलो वजन, खुद बताए वेट लॉस के 5 तरीके

Weigt loss story: महिलाएं अक्सर परिवार की जिम्मेदारी, बच्चे और काम के कारण अपनी लाइफस्टाइल के कारण अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पातीं. इसके बावजूद उनकी बॉडी में कई हार्मोनल बदलाव भी होते हैं जिनके कारण उनका वजन भी काफी तेजी से कम या ज्यादा होता है. कुछ समय पहले एक केट डैनियल नाम की महिला जो 2 बच्चों की मां हैं, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है. केट ने बताया कि उन्होंने अपना 70 किलो वजन कम किया है. साथ ही केट ने बताया है कि कैसे कोई अपनी रोजाना कि कुछ आदतों को बदलकर वजन कम कर सकता है. केट के इन वेट लॉस टिप्स से किसी को भी काफी मदद मिल सकती है लेकिन ध्यान रखें कि किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना इन्हें फॉलो ना करें.

1. शरीर को कूड़ेदान ना समझें



केट ने कहा अक्सर लोग अपने शरीर को कूड़ादान समझ लेते हैं और जो दिखा उसे शरीर में डाल लेते हैं. यानी कि केट कहना चाहती हैं कि आपको कुछ भी उठाकर नहीं खा लेना है, आपका शरीर कचराघर नहीं है. हमेशा चुन कर और देखकर ही खाएं ताकि आपके शरीर को अंदर से नुकसान ना हो.



2. नाश्ता कभी न छोड़ें

अक्सर लोग नाश्ता नहीं करते और फिर दोपहर के लंच में नॉर्मल से अधिक खाते हैं. इससे आपका कैलोरी इंटेक नॉर्मल से कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला हैवी ब्रेकफास्ट करें जिसमें फल और प्रोटीन भी शामिल हो.

3. शरीर को एक्टिव रखें



केट का कहना है कि शरीर को रोजाना एक्टिव बनाए रखें. ये जरूरी नहीं है कि आप रोजाना जिम जाएं. अगर जिम जाना पॉसिबल नहीं है तो होम वर्कआउट करें, पैदल चलें या फिर योग करें.



4. प्रोमिस निभाइए

अक्सर लोग वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले अपने आपसे कई प्रॉमिस करते हैं लेकिन वो प्रॉमिस बीच में ही तोड़ देते हैं. लेकिन मेरा मानना है कि आपने यदि किसी चीज को शुरू किया है तो उसे बीच में ना छोड़ें.



5. अपना खाना खुद बनाएं

केट का कहना है कि यदि आप अपनी मील खुद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप अपने आपसे चीट करने का ख्याल भी नहीं लाएंगे और ना ही आपका कुछ फालतू चीज खाने का मन करेगा.

