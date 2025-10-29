Walking vs running: तेजी से वजन कम करने के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

वॉकिंग या रनिंग दोनों ही बेहतर कार्डियो एक्सरसाइज हैं जो वजन कम करने में मदद करती हैं. लेकिन जब बात वजन कम करने की आती है तो लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि इन दोनों में से उनके लिए क्या ज्यादा बेहतर है. वॉकिंग एक लो-इंपैक्ट एक्सरसाइज है यानी ये जॉइंट (जोड़ों) पर ज्यादा दबाव नहीं डालती और इसे करना आसान होता है. वहीं, रनिंग एक हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न करती है और स्टैमिना बढ़ाती है.

तो आइए जानते हैं कि वॉकिंग और रनिंग में से वजन कम करने के लिए क्या ज्यादा बेहतर है.

क्या वॉकिंग वजन घटाने में मददगार है?

वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है, इसे करने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती और इसे आप अपने बिजी लाइफ में आसानी से शामिल कर सकते हैं. भले ही वॉकिंग में रनिंग की तुलना में प्रति मिनट कम कैलोरी बर्न होती है लेकिन अगर इसे रोजाना किया जाए तो यह वजन कम करने में असरदार साबित होती है. इसलिए अगर आप आसान और कम थकाने वाली एक्सरसाइज ढूंढ रहे हैं तो वॉकिंग आपके लिए बेस्ट है.

क्या रनिंग वजन घटाने में मददगार है?

रनिंग यानी दौड़ना एक हाई-इंपैक्ट और हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो वॉकिंग के मुकाबले ज्यादा कैलोरी बर्न करती है. इसमें आपको तेज गति से चलना या दौड़ना होता है जिससे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर है. रनिंग करने से न सिर्फ ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, बल्कि यह शरीर की मसल्स को एक्टिव करती है, खासकर पैरों और जांघों की मसल्स को. इससे स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों बढ़ते हैं और मोटापे का खतरा भी कम होता है.

भले ही रनिंग थोड़ी कठिन लगे लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दौड़ने के बाद भी शरीर कैलोरी बर्न करता रहता है, यानी आराम के समय भी फैट बर्न होता है. यही वजह है कि वॉकिंग और रनिंग में से रनिंग को बेहतर माना जाता है.



फिर बैली फैट कम करने के लिए दोनों में से क्या करें?

वॉकिंग और रनिंग दोनों ही एक्सरसाइज वजन घटाने और बैली फैट कम करने में मदद करती है. अगर आप एक्सरसाइज में नए हैं, जोड़ों में दर्द रहता है या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज पसंद करते हैं तो आपके लिए वॉकिंग बेहतर है. लेकिन आपको तेजी से वजन घटाना है तो आपके लिए रनिंग बेहतर है. हालांकि, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने फिटनेस लेवल और हेल्थ कंडीशन का ध्यान रखें.

