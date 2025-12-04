एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के ससुर को ब्रेन हैमरेज, 'मामूली' समझकर अनदेखा न करें इसके लक्षण, वरना पड़ेगा जान पर भारी!

Brain Hemorrhage Symptoms Prevention: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का परिवार इस समय काफी मुश्किलों से गुजर रहा है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर जानकारी दी थी, कि उनके ससुर का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि उनको ब्रेन की जानलेवा बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था. स्वरा के ससुर को ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसका सही इलाज न मिलने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है. यह सभी लोगों के लिए एक अलार्म की तरह है कि कभी भी दिमाग से जुड़ी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. किडनी, लिवर और दिल के अलावा दिमाग से जुड़ी बीमारी को मामूली समझना अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है. अक्सर लोग ब्रेन हैमरेज के संकेतों को सामान्य थकान, तनाव या सिरदर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो खतरनाक हो सकता है.

ब्रेन हैमरेज क्या है?

ब्रेन हैमरेज तब होता है जब दिमाग में अचानक खून का रिसाव हो जाता है, इस रिसाव के कारण दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और अगर तुरंत इलाज न मिले तो स्थिति जानलेवा भी हो सकती है. यह समस्या ज्यादातर हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मरीज, ब्लड क्लॉट बनने की समस्या या सिर पर चोट के कारण होती है. समय पर इलाज शुरू करने से न सिर्फ जिंदगी बच सकती है बल्कि गंभीर जोखिम को भी टाला जा सकता है.

ब्रेन हैमरेज के शुरुआती लक्षण

सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ब्रेन हैमरेज के शुरुआती लक्षण अक्सर मामूली दिखाई देते हैं, इसलिए अक्सर ही लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं. लेकिन इन संकेतों को इग्नोर करना बहुत खतरनाक हो सकता है.

अचानक और तेज सिरदर्द

आंखों में धुंधलापन या कम दिखाई देना

हाथ-पैर में कमजोरी होना या सुन्न होना

बोलने या समझने में परेशानी होना

अचानक संतुलन खोना या चलने में परेशानी

चक्कर आना या हल्का बेहोशी जैसा महसूस होना

कई बार लोग सिरदर्द या हल्का चक्कर महसूस होने पर इसे नॉर्मल थकान या स्ट्रेस मान लेते हैं. लेकिन यदि ये लक्षण अचानक और तेजी से दिखाई दें, तो इसे तुरंत गंभीरता से लेना चाहिए. समय रहते एक्सपर्ट की सलाह लेने और सही इलाज शुरू करने से ब्रेन में ब्लीडिंग के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

कैसे करें ब्रेन हैमरेज से बचाव

ब्रेन हैमरेज से बचाव के लिए कुछ सावधानियों पर ध्यान देना होगा.

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें

हार्ट और ब्लड की स्थिति की नियमित जांच करवाएं

बैलेंस और हेल्दी डाइट लें

शराब और धूम्रपान से बचें

स्ट्रेस कम करने के लिए योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज अपनाएं

सिर पर चोट लगे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं

अचानक होने वाले सिरदर्द, कमजोरी, संतुलन खोना या बोलने में परेशानी जैसी समस्या दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. समय पर चेतावनी पहचानना और इलाज शुरू करना जीवन रक्षक साबित हो सकता है.

