Sprouted Potatoes Harmful: क्या अंकुरित आलू सच में होते हैं जहरीले? जानें सोशल मीडिया पर वायरल दावे की सच्चाई

Sprouted Potatoes Harmful: सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अंकुरित या हरे आलू जहरीले होते हैं. ये भी कहा जाता है कि इससे जान भी जा सकती है. लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये बड़ा सवाल है? इस खबर में हम आपको यही बताएंगे कि अंकुरित आलू या हरे आलू खाना हानिकारक होता है या नहीं.

सोलनिन और चाकोनिन नामक नेचुरल केमिकल्स के कारण अंकुरित आलू खतरनाक (Photo: AI Generated)
सोलनिन और चाकोनिन नामक नेचुरल केमिकल्स के कारण अंकुरित आलू खतरनाक (Photo: AI Generated)

आलू खाना सभी को बहुत पसंद होता है. फिर चाहे वो क्रिस्पी फ्राइज के रूप में हों या फिर मसालेदार सब्जी, पराठे, आलू हर जगह फिट हो जाते हैं. लेकिन जब आलू अंकुरित हो जाते हैं या कहें उन पर पर छोटे-छोटे अंकुर निकल आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं. सोशल मीडिया पर कई दावे किए जाते हैं कि अंकुरित या हरे आलू जहरीले होते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं. एक वायरल वीडियो में तो यहां तक कहा गया कि इन्हें खाने से बच्चों की मौत भी हो चुकी है. ये सुनकर कोई भी डर सकता है और डर लगना स्वाभाविक भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप भी इसका सवाल जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं. आइए जानते हैं कि अंकुरित आलू क्या सच में आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है. 

क्या अंकुरित आलू वाकई होते हैं जहरीले?
ज्यादातर लोग रोज आलू खाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो चेतावनी देते हैं कि अंकुरित या हरे आलू जहरीले हो सकते हैं और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकते हैं. ऐसा ही एक वायरल वीडियो दावा करता है कि लंच बॉक्स में अंकुरित आलू खाने से बच्चों की मौत हो गई. लेकिन क्या यह सच है?

वीडियो में क्या है?
वीडियो में दावा किया गया है कि अंकुरित आलू सोलनिन नाम का जहर बनाते हैं जो पेट, नसों, दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है. इसमें ये भी कहा गया है कि सिर्फ 2-3 अंकुरित आलू खाने से बच्चे की मौत हो सकती है और आलू को प्याज के साथ रखने से वो और भी जहरीले हो जाते हैं.

क्या है सच्चाई?
यह सच है कि अंकुरित या हरे आलू में सोलनिन और चाकोनिन नामक नेचुरल केमिकल्स होते हैं. ज्यादा मात्रा में खाने पर ये मतली, उल्टी, दस्त या पेट दर्द का कारण बन सकते हैं. ज्यादा मात्रा में इस तरह के आलू खाने से नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है. लेकिन एक या दो छोटे अंकुरित आलू में इन दोनों केमिकल्स की मात्रा बहुत कम होती है और मौत का कारण बनने के लिए बहुत कम होती है. केवल ज्यादा मात्रा में अंकुरित या हरे आलू खाना खतरनाक हो सकता है.

क्या प्याज उन्हें और जहरीला बनाती हैं?
नहीं, प्याज आलू को जहरीला नहीं बनाती. प्याज और आलू को एक साथ रखने से वो बस जल्दी खराब हो जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं. इसलिए एक्सपर्ट्स उन्हें अलग-अलग रखने की सलाह देते हैं.

क्या कहते हैं डॉक्टर?
डॉक्टर बताते हैं कि छोटे अंकुर जानलेवा नहीं होते. हालांकि, वो ये बात भी कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा हरे या कम अंकुरित आलू ही फेंकने चाहिए. भारत में सोलनिन पॉइजनिंग बहुत ही रेयर है. अगर आपको सेलनिन से पॉइजनिंग होती है तो आपके शरीर में फूड पॉइजनिंग जैसे आम लक्षण दिखाई देते हैं. अगर आपको पेट दर्द, मतली, उल्टी और बेचैनी होती है तो हो सकता है आपको सेलनिन पॉइजनिंग हो. इसलिए ध्यान रखें और ज्यादा हरे या अंकुरित आलू ना खाएं.
 

