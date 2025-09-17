scorecardresearch
 

Feedback

हेल्दी रहने के लिए महिलाएं रोज पिएं काली किशमिश का पानी, मिलेंगे कई फायदे

काली किशमिश एक ऐसा सुपरफूड है जो महिलाओं की कई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है. खासतौर पर रातभर भिगोकर सुबह खाने से इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि रोजाना काली किशमिश का पानी पीने से क्या-क्या फायदे होते हैं.

Advertisement
X
रोजाना काली किशमिश का पानी पीने के फायदे (Photo-AI generated)
रोजाना काली किशमिश का पानी पीने के फायदे (Photo-AI generated)

घर-बाहर का काम, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हड्डियों की कमजोरी की वजह से महिलाओं को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. ऐसे में अगर आप उन महिलाओं में से हैं जो हमेशा बिजी रहती हैं और अपनी सेहत को नेचुरल तरीके से बेहतर बनाना चाहती हैं तो रोजाना काली किशमिश डाइट में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. काली किशमिश असल में काले अंगूरों को सुखाकर बनाई जाती है. ये छोटे-छोटे दाने न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं. खास बात यह है कि इन्हें रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाने से इनके फायदे दोगुने हो जाते हैं. तो आइए जानते हैं कि आपको अपनी डाइट में भीगी हुई काली किशमिश क्यों शामिल करनी चाहिए.
 

एनीमिया से बचाता है

काली किशमिश में आयरन और विटामिन C भरपूर होता है. यह कॉम्बिनेशन शरीर में आयरन को अच्छी तरह अब्जॉर्ब करने में मदद करता है. महिलाओं के लिए ये खासतौर पर पीरियड्स या प्रेग्नेंसी के दौरान फायदेमंद है. रोज भीगी किशमिश खाने से आयरन की कमी यानी एनीमिया दूर होती है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है.

सम्बंधित ख़बरें

pain during periods
क्या वाकई कुछ लड़कियों को पीरियड क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं? रिसर्च में सामने आई एकदम अलग सच्चाई  
Cholesterol
Healthy Lifestyle के बावजूद Cholesterol क्यों बढ़ता है? 
hand dryer germs health WHO
Public Toilet के हैंड ड्रायर कैसे बिगाड़ रहे सेहत! 
Orange Juice (Photo: AI Generated)
Orange Juice Benefits: रोजाना संतरे का जूस पीने से कोलेस्ट्रॉल होगा कंट्रोल, ब्लड प्रेशर भी रहेगा नॉर्मल, रिसर्च में खुलासा 
brain eating amoeba
'दिमाग खाने वाले अमीबा' का खतरा! डॉक्टर ने बताया कैसे पनप रहा ये जानलेवा सूक्ष्मजीव 

हार्मोन बैलेंस

किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स हार्मोन बैलेंस करने में मदद करते हैं. यह PCOS, PMS या मेनोपॉज के दौरान मूड स्विंग्स, क्रैम्प्स और हार्मोनल गड़बड़ियों को कम कर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाते हैं.

स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं

भीगी किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और विटामिन E होता है जो खून को साफ कर स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है. यह झुर्रियों और झाइयों को कम कर बढ़ती उम्र के लक्षण को कम करता है.

Advertisement

डाइजेशन बेहतर होता है

भीगी किशमिश का फाइबर सॉफ्ट हो जाता है, जिससे यह आसानी से पच जाती है. ये नेचुरल लैक्सेटिव का काम करती है, कब्ज और पेट फूलने की समस्या को दूर करती है.

हड्डियां मजबूत होती हैं

काली किशमिश में कैल्शियम, बोरॉन और पोटैशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत रखते हैं. इसे रोजाना खाने से हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस  का खतरा कम हो जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement