Bad cholesterol tips: हाई कोलेस्ट्रॉल से हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 5 सीड्स, हार्ट रहेगा हेल्दी

आज के दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खान-पान और स्ट्रेस की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या हो गई है. हाई कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइफस्टाइल और डाइट में छोटे-छोटे बदलाव करके इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे सीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कोलेस्ट्रोल कम करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

फ्लैक्ससीड (अलसी के बीज)

फ्लैक्ससीड ओमेगा-3 फैटी एसिड का बेस्ट सोर्स हैं जो शरीर में सूजन कम करने और दिल की सेहत बेहतर बनाने में मदद करते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि फ्लैक्ससीड में मौजूद सॉल्युबल फाइबर और लिगनन्स बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करते हैं क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब होने से रोकने में मदद करते हैं.

चिया सीड्स

चिया सीड्स पोषक तत्वों का भंडार है इनमें सॉल्युबल फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो है दिल की सेहत के लिए अच्छा है. जब इन्हें भिगोया जाता है तो ये जेल जैसी बनावट ले लेते हैं जिससे पाचन धीमा होता है और शरीर कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण कम होता है. रिसर्च में पाया गया है कि चिया सीड्स लेने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स घटते हैं और ब्लड में फैट्स का बैलेंस बेहतर होता है.

कद्दू के बीज (पंपकिन सीड्स)

कद्दू के बीज मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं जो दिल के लिए अच्छे हैं. इनमें फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो आंत में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं. इन्हें रोजाना खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड में फैट्स का बैलेंस बेहतर रहता है. आप इन्हें सूप, सलाद या बेक्ड फूड्स में रोस्ट करके खा सकते हैं.

तिल के बीज

तिल के बीज में लिगनन्स और फाइटोस्टेरॉल्स जैसे पौधों के तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. ये हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा सोर्स हैं जो शरीर को नुकसान से बचाते हैं. रिसर्च बताती है कि रोजाना तिल खाने से LDL कम होता है और धमनियों की सेहत बेहतर रहती है. आप इन्हें सब्जियों में डाल सकते हैं या सलाद पर छिड़कर खा सकते हैं.

हेम्प सीड्स

हेम्प सीड्स प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं और इनमें ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है. ये जरूरी फैट्स दिल की सेहत सुधारने में मदद करते हैं, सूजन कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) बढ़ाते हैं. उन्हें आप स्मूदी में मिलाकर या सलाद में डालकर खा सकते हैं.

