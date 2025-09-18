लगातार होने वाले पीठ दर्द को न करें इग्नोर, फेफड़ों के कैंसर का हो सकता है संकेत, रिसर्च में खुलासा

पीठ दर्द आमतौर पर छोटी-मोटी समस्याओं का संकेत माना जाता है. अक्सर इसका कारण भारी सामान उठाना, गलत पोस्चर में बैठना या रोजाना की आदतों को मान लिया जाता है. लेकिन कभी-कभी यह फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपको लगातार पीठ दर्द रहता है और नॉर्मल दवाओं से आराम नहीं मिलता है तो सावधानी की जरूरत है. खासकर, अगर इसके साथ लगातार खांसी, वजन घटना, भूख न लगना, सांस लेने में तकलीफ या खून वाला कफ जैसी समस्याएं हो.

सीनियर कंसल्टेंट और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सनी जैन के अनुसार, 'पीठ दर्द अक्सर भारी सामान उठाने, गलत पोस्चर में बैठने या उम्र बढ़ने की वजह से होता है. आमतौर पर इसे पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट से आराम मिलता है. लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे तो सावधान होने की जरूरत है. कभी-कभी यह कैंसर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है. फेफड़ों का कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों की कोशिकाएं कंट्रोल में नहीं रहती और यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने लगती है, जैसे रीढ़ की हड्डी या अन्य हड्डियां के बीच, जिससे पीठ दर्द हो सकता है.'

2024 के एक रिसर्च के अनुसार, 'एडवांस स्टेज के नॉन-स्मॉल सेल फेफड़ों के कैंसर (NSCLC) वाले 30–40% मरीजों में कैंसर हड्डियों में फैल जाता है. इनमें रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, जिससे कभी-कभी स्पाइनल कॉर्ड (रीढ़ की हड्डी) पर दबाव पड़ सकता है. रिसर्च से पता चला है कि कैंसर से होने वाले स्पाइनल कॉर्ड दबाव के लगभग 15% मामले फेफड़ों के कैंसर के कारण होते हैं. इसके अलावा, फेफड़ों के कैंसर वाले मरीजों में दर्द की शिकायत भी बहुत आम है.'

डॉ. सनी जैन के अनुसार, फेफड़ों के कैंसर के कुछ लक्षण हैं जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

अगर आपको लगातार, गहरा और बढ़ता हुआ दर्द रात को या आराम के समय महसूस हो और सामान्य इलाज जैसे फिजियोथैरेपी या पेन किलर से भी आराम न मिले.

अगर दर्द के साथ फेफड़ों के कैंसर के अन्य लक्षण भी हो, जैसे लगातार खांसी, लगातार वजन कम होना, भूख न लगना, सांस लेने में तकलीफ, या खून वाला कफ.

फेफड़ों के कैंसर का जल्दी पता लगने से इसका इलाज समय पर हो सकता है. ऐसे में अगर आपके शरीर में किसी भी तरह के लक्षण दिखते हैं तो अपने शरीर के संकेत को समझें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें.

अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को लगातार पीठ दर्द के साथ सांस की समस्या या बिना वजह वजन घटने जैसी परेशानी हो तो इसे अनदेखा न करें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें.

