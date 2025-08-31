रोजाना टहलने के बाद भी नहीं कम हो रही पेट की चर्बी, डॉक्टर ने बताई वजह

शरीर को स्वस्थ रखने, दिल की सेहत का ख्याल रखने, स्ट्रेंथ बढ़ाने और लंबी उम्र के लिए पैदल चलना सबसे अच्छे व्यायामों में से एक है. हालांकि, जब आप रोजाना ज्यादा देर तक खासकर एक घंटे या उससे ज्यादा समय तक तेज गति से चलते हैं तो आपके शरीर में कुछ खास पोषण संबंधी जरूरतें बढ़ जाती हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्स्प्रेस के साथ बातचीत में महाराष्ट्र के ठाणे के KIMS हॉस्पिटल्स की आहार विशेषज्ञ डॉ. गुलनाज शेख कहती हैं, रोजाना पैदल चलने वाले कई लोग सोचते हैं कि बहुत व्यायाम करने के बावजूद उनकी मांसपेशियां टोन क्यों नहीं हैं, उन्हें सही पोश्चर हासिल करने में परेशानी क्यों होती है, या पेट की चर्बी क्यों बढ़ जाती है. इसका जवाब पर्याप्त प्रोटीन ना लेना और इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन है.

पर्याप्त प्रोटीन लेने और सोडियम की मात्रा कम करने से आपको पैदल चलने से ना केवल कैलोरी को बर्न करने बल्कि आपको ओवरऑल फिटनेस में सुधार करने में भी मदद मिलेगी.

पैदल चलने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं

पैदल चलने से आपके हृदय और पैरों को फाययदा होता है, लेकिन यह मांसपेशियों के नुकसान को नहीं रोकता. पर्याप्त प्रोटीन के बिना आपकी पतली मांसपेशियों के कम होने और उम्र बढ़ने के साथ आपके शरीर का आकार बदलने का खतरा रहता है. इसलिए अंडे, पनीर, दालें, चिकन, मछली या सोया जैसे स्रोतों से प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 ग्राम हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन लेने का टार्गेट सेट करें. अगर आपके भोजन में यह नहीं मिलता, खासकर अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह पर डाइट में बदलाव करें.

नमक और हाइड्रेशन में बैलेंस

तेज चलने से आपको जितना आपको अंदाजा हो सकता है, उससे ज्यादा पसीना आता है. जब आपको पसीना आता है तो आप न सिर्फ पानी बल्कि सोडियम भी खो देते हैं. अगर आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो आपके अंदर नमकीन स्नैक्स खाने की इच्छा बढ़ सकती है जिससे छिपी हुई कैलोरी और पेट की चर्बी बढ़ सकती है. टहलने के बाद एक चुटकी नमक के साथ एक गिलास नींबू पानी इससे बचने में मदद कर सकता है, आपकी ऊर्जा को स्थिर रखता है और आपकी कमर को नियंत्रित रखता है.

इन सुझावों का पालन किसे करना चाहिए?

इन गाइडलाइंस उन लोगों के लिए खासतौर पर जरूरी हैं जो रोजाना एक घंटे या उससे ज्यादा टहलते हैं.

इसके अलावा टहलने को ही वो अपने वर्कआउट रूटीन में पसंद करते हैं.

ऐसे लोग 40 से ज्यादा उम्र के हैं क्योंकि इसके बाद मांसपेशियों का नुकसान तेजी से होता है.

शरीर को टोन रखने के लिए और बेहतर रिजल्ट्स के लिए गुलनाज शेख हफ्ते में दो बार टहलने के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योग करने की सलाह देती हैं. इससे शरीर में लचीलापन बनाए रखने और कोर स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है. वो कहती हैं कि लंबी उम्र के लिए टहलें लेकिन मजबूत और सुडौल बने रहने के लिए समझदारी से खाएं. प्रोटीन और नमक का संतुलन आपकी वॉक को एक फिटनेस पैकेज बना सकता है.

