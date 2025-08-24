कहीं आपको हार्ट डिसीस का खतरा तो नहीं, इन 3 टेस्ट से जानें अपने दिल का हाल

हार्ट डिसीस पहले बढ़ती उम्र की एक बीमारी समझी जाती था लेकिन आजकल ये हर उम्र के लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, हार्ट डिसीस दुनिया भर में होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण बना हुआ है जिससे हर साल लगभग एक करोड़ से अधिक लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

ऐसे रख सकते हैं अपने दिल का ख्याल

WHO ने बताया कि कार्डियोवस्कुलर डिसीस (सीवीडी) की वजह से हर साल लगभग 1.79 करोड़ लोगों की जान जाती है. सीवीडी से होने वाली पांच में से चार से ज्यादा मौतें दिल के दौरे और स्ट्रोक के कारण होती हैं. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए स्वस्थ जीवनशैली अपनानी चाहिए. स्मोकिंग और शराब से बचना चाहिए. आजकल के दौर में अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट डिसीस रही है, या फिर आप पूरी तरह हेल्दी भी हैं तो भी आपको कुछ टेस्ट जरूर कराने चाहिए. इस कदम से आपको अपने दिल की रक्षा के लिए सही कदम उठाने और एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी.

1. फिजकिल चेकअप्स एंड ब्लड टेस्ट

आपकी हार्ट जांच की शुरुआत आमतौर पर एक फिजिकल टेस्ट से शुरू होती है. इसमें डॉक्टर आपके हार्ट की धड़कन, आपकी पल्स और ब्लडप्रेशर की जांच करते हैं. इस दौरान लक्षण और फैमिली हिस्ट्री पर भी चर्चा की जाती है. कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, विटामिन, खनिज और हार्ट की मसल्स को नुकसान पहुंचाने वाले लक्षणों को मापने के लिए ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं. ये सिंपल टेस्ट आपके पूरे हार्ट की हेल्थ और हाई कोलेस्ट्रॉल, विटामिन की कमी जैसे रिस्क फैक्टर्स का आकलन करने में मदद करते हैं.

2. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी)

ईसीजी एक पेनलेस क्विक टेस्ट है जो आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिगनल को रिकॉर्ड करता है. ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि इससे इररेगुलर हार्ट बीट का पता लगाने में मदद मिलती है. इस टेस्ट में आपके सीने और लिंब पर छोटे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जो आपके हार्ट रिदम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं.

3. लिपिड प्रोफाइल

यह ब्लड टेस्ट आपके खून में फैट की मात्रा को मापता है जिसमें एलडीएल (बैड कोलेस्ट्रॉल), एचडीएल (गुड कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स शामिल हैं. लिपिड प्रोफाइल धमनियों के बंद होने और हार्ट डिसीस के जोखिम का आकलन करने में मदद करता है. जांच के आधार पर आपका डॉक्टर आपके हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जीवनशैली में बदलाव या दवाओं की सलाह दे सकता है.

