scorecardresearch
 

Feedback

किडनी स्टोन के दर्द को न समझे पीरियड्स पेन, वरना बढ़ जाएगा खतरा! पुणे के डॉक्टर ने बताया कैसे करें फर्क

कई महिलाएं किडनी स्टोन के दर्द को पीरियड्स के दर्द समझकर नजरअंदाज कर देती हैं, जिससे किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता है. समय पर सही पहचान और इलाज से किडनी स्टोन के गंभीर नुकसान से बचा जा सकता है.

Advertisement
X
किडनी स्टोन के लक्षणों को समय रहते पहचानना जरूरी है. (Photo: AI-generated/freepik)
किडनी स्टोन के लक्षणों को समय रहते पहचानना जरूरी है. (Photo: AI-generated/freepik)

Kidney Stone Vs Period Pain: अक्सर महिलाएं किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी के दर्द को पीरियड्स के दर्द समझकर नजरअंदाज कर देती हैं. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि दोनों दर्दों में बड़ा फर्क होता है और अगर समय रहते पहचान न हो तो किडनी को नुकसान तक हो सकता है.

किडनी स्टोन का दर्द कहां होता है?

पुणे के मणिपाल हॉस्पिटल्स बानेर के नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. सौरभ खिस्ते के मुताबिक, किडनी स्टोन का दर्द आमतौर पर पीठ या कमर के एक तरफ से शुरू होकर नीचे पेट या ग्रोइन (जांघों के पास) तक फैल सकता है. जबकि पीरियड्स का दर्द सिर्फ निचले पेट या पेल्विक एरिया में होता है. 

डॉ. खिस्ते बताते हैं कि महिलाओं में हार्मोनल चेंज , ब्लोटिंग (पेट फूलना), मतली और उल्टी जैसी दिक्कतों दोनों स्थितियों में हो सकती हैं. इसी वजह से कई बार महिलाएं किडनी स्टोन के दर्द को पीरियड्स का दर्द समझ लेती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Foods for strong bones
जवानी में कमजोर हो रही हड्डियों को बनाना है मजबूत, ये 5 चीजें करेंगी कमाल 
Manika vishwakarma in Miss Universe
मिस यूनिवर्स में छाईं भारतीय सुंदरी मनिका, काले रंग की ड्रेस में ढाया कहर 
signs of kidney damage in urine
यूरिन में ये बदलाव किडनी डैमेज का संकेत, लापरवाही कर सकती है Kidney फेल 
liver health
लिवर के लिए खाएं ये फूड्स और 4 चीजों से बनाएं दूरी, नहीं होगा Fatty Liver  
विटामिन C सप्लीमेंट क्यों है इतना फायदेमेंद? (Photo- AI generated)
विटामिन C सप्लिमेंट लेने का क्या है सही तरीका? डॉक्टर से जानें 

अनदेखा करने से बढ़ सकता है खतरा

किडनी स्टोन बनने पर अगर इलाज में देरी हो जाए तो यह पेशाब की नली को ब्लॉक कर सकता है, जिससे तेज दर्द, इंफेक्शन या किडनी डैमेज तक हो सकता है. अगर पेशाब के दौरान जलन, खून आना, बार-बार पेशाब लगना या एक तरफ लगातार दर्द महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. 

Advertisement

किडनी स्टोन का पता कैसे चले?

सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड से किडनी स्टोन का पता आसानी से लगाया जा सकता है. डॉ. खिस्ते कहते हैं कि इससे यह साफ हो जाता है कि दर्द का कारण गाइनोकॉलॉजिकल प्रॉब्लम (जैसे एंडोमीट्रियोसिस या सिस्ट) है या किडनी स्टोन. 

किडनी स्टोन के लिए इलाज के तरीके अपनाएं

अगर स्टोन छोटा है तो वो दवाइयों और ज्यादा पानी पीने से भी निकल सकता है. लेकिन बड़े स्टोन के लिए मिनिमली इनवेसिव सर्जरी जैसे RIRS, URS या PCNL की जरूरत होती है. इन प्रक्रियाओं में बिना बड़े कट के पथरी को तोड़ा या निकाला जाता है. 

किडनी स्टोन से रोकथाम कैसे करें?

किडनी स्टोन से बचाव के लिए सही मात्रा पानी पीना, नमक कम खाना और समय-समय पर किडनी फंक्शन की जांच करवाना जरूरी है. बार-बार यूटीआई होना या ज्यादा प्रोटीन और नमक वाला खाना भी स्टोन बनने की संभावना बढ़ा देता है.

किन लक्षणों को नजरअंदाज न करें

  • एक तरफ तेज या लगातार दर्द
  • दर्द के साथ पेशाब में बदलाव
  • पेशाब में खून आना या जलन होना
  • दर्द जो पीठ से पेट या जांघों तक जाए

डॉ. खिस्ते ने महिलाओं को सलाह देते हुए कहा कि अपने शरीर में दिखने वाले हर लक्षण को समझना चाहिए और पीरियड्स के दर्द जैसा लगने वाला हर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए और उसकी समय पर जांच करवानी चाहिए. 

Advertisement

 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement