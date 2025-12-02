scorecardresearch
 
Kidney Health: किडनी के मरीज भूलकर भी न पिएं चुकंदर का जूस, बढ़ सकता है स्टोन का साइज!

हेल्दी जूस हर किसी के लिए अच्छे नहीं होेते हैं, इसलिए किसी भी हेल्दी चीज को खाने से पहले यह जान लेना बहुत अहम होता है कि वो हमारे के लिए सही है या नहीं. ग्लोइंग स्किन से लेकर हार्ट हेल्थ के लिए चुकंदर के जूस को काफी गुणकारी कहा जाता है, लेकिन किडनी के मरीजों को इसे पीने से परहेज करना चाहिए.

किडनी स्टोन वालों को ऑक्सीलेट फूडस नहीं खाने चाहिए. (Photo:freepik/pixels)
किडनी स्टोन वालों को ऑक्सीलेट फूडस नहीं खाने चाहिए. (Photo:freepik/pixels)

Kidney Patients Must Avoid Beetroot: सोशल  मीडिया पर देखने के बाद लोग आजकल बिना सोचे-समझे हेल्दी ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं. हालांकि हेल्दी ड्रिंक्स खराब नहीं होती हैं, लेकिन हर ड्रिंक सभी के लिए अच्छी भी नहीं होती है. चाहे सब्जियों का जूस हो या फिर फलों का जूस हर एक जूस हो, हर जूस हर इंसान के लिए सही नहीं होता है, हर बॉडी टाइप पर जूस अलग-अलग असर दिखाते हैं.

आज इस आर्टिकल के जरिए हम चुकंदर के जूस के बारे में बात करने वाले है, जिसे पीने से स्किन पर नेचुरल ग्लो आता है और यह दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता हो. मगर चुकंदर का जूस सबकी सेहत पर एक जैसा असर नहीं करता है, जैसे किडनी मरीजों पर एक ग्लास जूस फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है.

किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी की समस्या आजकल बहुत आम हो गई है. यह दर्दनाक और कभी-कभी गंभीर स्थिति हो सकती है, ऐसे में किडनी के मरीजों को अपनी डाइट का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है.जो लोग किडनी की सीमांत समस्याओं या क्रोनिक किडनी रोग से जूझ रहे हैं, उनके लिए चुकंदर का जूस उतना फायदेमंद नहीं है. 

किडनी के मरीजों को क्यों नहीं पीना चाहिए?

2021 में क्रिटिकल रिव्यू इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशियन जर्नल के अनुसार,किडनी स्टोन के मरीजों को चुकंदर के जूस से सावधान रहना चाहिए. चुकंदर में ऑक्सलेट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ऑक्सलेट्स वे प्राकृतिक रसायन हैं जो शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं.

यह क्रिस्टल धीरे-धीरे बढ़कर किडनी स्टोन में बदल जाते हैं, अगर कोई शख्स पहले से किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहा है और नियमित रूप से चुकंदर का जूस पीता है, तो इसका सीधा असर स्टोन के आकार और संख्या पर पड़ सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार, चुकंदर का जूस पीने से स्टोन बड़ा हो सकता है, जिससे दर्द और पेशाब में समस्या बढ़ सकती है.

सीमित मात्रा में खाएं ऑक्सलेट फूड्स

यह भी सलाह देते हैं कि किडनी स्टोन के मरीजों को हाई ऑक्सलेट वाले फलों और सब्जियों का सेवन सीमित करना चाहिए. इसके अलावा पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह शरीर से टॉक्सिन्स और अतिरिक्त मिनरल्स को बाहर निकालने में मदद करता है.अगर आप स्टोन की समस्या से परेशान हैं तो अपने डाइट में बदलाव लाएं.  

चुकंदर के बजाय आप गाजर, सेब, खीरा, और नारियल पानी जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और किडनी के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं. किडनी स्टोन वाले मरीजों को चुकंदर का जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए.यह न केवल स्टोन के आकार को बढ़ा सकता है बल्कि भविष्य में खतरा भी बढ़ा सकता है. 
 

