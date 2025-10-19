scorecardresearch
 

kidney health: किडनी को रखना है बीमारियों से दूर? तो इस तरह से खाएं सौंफ

Fennel seeds for kidney health: सौंफ किडनी के लिए एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करती है. यह पेशाब के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है, सूजन को कम करती है और फ्री रेडिकल्स से बचाव करती है. रोजाना अपनी डाइट में सौंफ को शामिल कर आप किडनी को कई बीमारियों से बचा सकते हैं.

किडनी को हेल्दी रखने के लिए इस तरह से खाएं सौंफ (Photo-AI generated)
किडनी को हेल्दी रखने के लिए इस तरह से खाएं सौंफ (Photo-AI generated)

किडनी हमारे शरीर का वह जरूरी अंग है जो हर दिन खामोशी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और शरीर में पानी व मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखने का काम करती है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस और अनहेल्दी डाइट के कारण किडनी पर बोझ बढ़ता जा रहा है. ऐसे में आपके घरों में पाया जाने वाला सौंफ आपकी किडनी की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है. सौंफ का इस्तेमाल आमतौर पर बेहतर डाइजेशन को बेहतर करने और माउथ फ्रेशनर के तौर पर किया जाता है लेकिन इसमें ऐसे कई गुण होते हैं जो किडनी को भी हेल्दी रखते हैं. तो आइए जानते हैं कि सौंफ किडनी को हेल्दी रखने में कैसे मदद करती है.

नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक

सौंफ टॉक्सिन्स को पेशाब के जरिए बाहर निकालने में मदद करती है. इससे शरीर में पानी जमा नहीं होता, किडनी स्टोन और यूटीआई (UTI) जैसी समस्याओं से भी बचाव होता है. अगर आप रोज सुबह भिगोई हुई सौंफ का पानी या सौंफ की चाय पीते हैं तो यह किडनी को साफ रखती है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है.

सूजन और इंफ्लेमेशन कम करती है

किडनी की कई बीमारियां शरीर में क्रॉनिक इंफ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ने से होती हैं. सौंफ में एनेथोल, फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोल्स जैसे नेचुरल कंपाउंड होते हैं जो शरीर में सूजन कम करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं. ये गुण किडनी की कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं और किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखते हैं.

 एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर

सौंफ में विटामिन C और ऐसे एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. ये फ्री रेडिकल्स शरीर में टॉक्सिन्स और स्ट्रेस की वजह से बनते हैं और किडनी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. एक रिसर्च के मुताबिक, सौंफ और उसके स्प्राउट्स किडनी के टिश्यू को डैमेज से बचाते हैं और ब्लड शुगर व कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं.

इस तरह से सौंफ आपकी किडनी को डिटॉक्स करने, सूजन कम करने, ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने और शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करती है. अगर आप इसे रोजाना पानी में भिगोकर, चाय बनाकर या खाने के बाद माउथ फ्रेशनर की तरह लेते हैं तो यह आपकी किडनी और डाइजेशन दोनों को हेल्दी रखने में मदद कर सकती है.

