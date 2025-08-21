scorecardresearch
 

एल्युमिनियम के बर्तनों से खाने में घुल रहा जहर! किडनी-हार्ट की सेहत पर बड़ा खतरा

USFDA Warning Cookware: खाना बनाने वाले बर्तनों सेहत पर गहरा असर डालते हैं. रिसर्च और USFDA रिपोर्ट के अनुसार कुछ इंडियन बर्तनों से सीसा (Lead) खाने में मिलकर दिमाग, किडनी और हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है.

बर्तनों में मौजूद सीसा खाना जहरीला बना रहा (Photo: AI-generated)
USFDA Warning Cookware: खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन सिर्फ सजावट या सुविधा के लिए नहीं होते. ये सीधे हमारी हेल्थ और खाने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं. कुछ बर्तनों से पोषक तत्व निकलते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ हानिकारक केमिकल्स भी मिल सकते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं. बर्तनों पर हुईं कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बर्तन बनाने मे इस्तेमाल होने वाले मेटल में काफी ऐसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं या उनसे निकलते हैं, जिससे हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. 

अमेरिकी फूड रेगुलेटर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) ने हाल ही में चेतावनी जारी की है कि भारतीय कंपनी सरस्वती स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड के कुछ कुकवेयर में खतरनाक स्तर तक सीसा (Lead) पाया गया है. ये बर्तन बाजार में ‘प्योर एल्युमिनियम यूटेंसिल्स’ या ‘टाइगर व्हाइट’ नाम से बेचे जा रहे हैं. यूएसएफडीए साफ किया कि इन बर्तनों में एल्युमिनियम, पीतल और उनके मिश्रण से खाना पकाने पर सीसा निकल सकता है, जिससे खाना जहर बन सकता है. सीसा एक टॉक्सिक हैवी मेटल है जो शरीर में जमा होकर लंबे समय तक नुकसान करता है.आइए जानते हैं सीसा से शरीर को क्या गंभीर नुकसान हो सकते हैं और इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है.

शरीर पर सीसा का क्या असर पड़ता है? 

  • खाने के बर्तनों में मिलने वाला ये सीसा हमारी शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जमा होकर लंबे समय रहने वाली बीमारियां पैदा करता है. 
  • सीसा का सेवन बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए और भी खतरनाक है.
  • ब्रेन और तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) पर बुरा प्रभाव डालता है.

सीसा से होने वाले खतरनाक बीमारियां

  • सीसा सेहत के लिए बहुत खराब चीज है और इससे एनीमिया, रक्त कोशिकाओं की कमी, थकान और कमजोरी महसूस होती है.
  • इसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स सही तरीके से फिल्टर नहीं हो पाते हैं और किडनी की समस्याएं पैदा होती है.
  • हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी सीसा की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं और दिल पर असर करता है.
  • मेंटल हेल्थ पर भी इसका असप पड़ता है जैसे- याददाश्त कमजोर होना, सीखने की शक्ति कम होना.

सीसा कैसे शरीर में जमा होता है?

जब इन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं तो खाने में मिल जाता है और खाने की जरिए ये धीरे-धीरे शरीर में जमा होने लगता है. खासतौर पर एसिडिक फूड्स में एल्यूमिनियम बर्तनों से रिसाव बढ़ सकता है. किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों में सीसा जैसी हानिकारक धातु का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, समय रहते सावधानी अपनाकर आप एनीमिया, किडनी की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट जैसी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं. यूएसएफडीए ने दुकानदारों को इन्हें बेचने से रोकने की भी हिदायत दी गई है और लोगों को इन बर्तनों का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई है. 

कितनी मात्रा सुरक्षित है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूएसएफडीए (USFDA) दोनों का कहना है कि सीसा का कोई सेफ लेवल नहीं है. इसका मतलब है कि शरीर में सीसा बहुत कम मात्रा भी लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकती है. बच्चों में बहुत कम मात्रा में भी दिमाग, सीखने की शक्ति और व्यवहार पर बुरा असर डालती है. बड़ों में अगर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो खतरनाक माना जाता है.ऐसे में साफ है कि सीसा का सुरक्षित लेवल जीरो है, इसलिए सीसा का बॉडी से जितना कम से कम संपर्क होगा, उतना ही बेहतर है.

