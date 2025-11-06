scorecardresearch
 

Feedback

डायबिटीज वालों के लिए खुशखबरी: IIT मद्रास की नई डिवाइस से बिना सुई के होगा शुगर टेस्ट, खर्च आएगा कम

डायबिटीज के मरीजों के लिए राहत की खबर है. IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने ऐसा नया ग्लूकोज मॉनिटर तैयार किया है जिससे बिना दर्द के शुगर लेवल चेक किया जा सकेगा. ये डिवाइस न सिर्फ सस्ती और आसान है बल्कि बार-बार उंगली में सुई चुभाने की झंझट से भी मुक्ति दिलाएगी.

Advertisement
X
IIT Madras का सस्ता और आसान ब्लड शुगर मॉनिटर तैयार (Photo: Getty)
IIT Madras का सस्ता और आसान ब्लड शुगर मॉनिटर तैयार (Photo: Getty)

IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस तैयार की है जो किफायती, इस्तेमाल में आसान और लगभग बिना दर्द के काम करती है. इस डिवाइस को खास तौर पर डायबिटीज (मधुमेह) के मरीजों के लिए विकसित किया गया है ताकि उनकी डेली रूटीन वाली जांच आसान और सस्ती हो सके.

इस डिवाइस को आईआईटी मद्रास के इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल्स एंड थिन फिल्म्स लैब के शोधकर्ताओं ने बनाया है. इनका नेतृत्व प्रोफेसर परसुरामन स्वामीनाथन ने किया. साल 2023 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं.

अभी सबसे आम तरीका है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग (SMBG) जिसमें दिन में कई बार उंगली में सुई चुभाकर ब्लड सैंपल लिया जाता है. ये तरीका सटीक है लेकिन दर्दनाक और झंझट भरा है. इसके मुकाबले कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग (CGM) सिस्टम्स बार-बार सुई चुभाने की जरूरत खत्म कर देते हैं और रियल-टाइम रीडिंग देते हैं. लेकिन ये डिवाइस बहुत महंगे होते हैं और अलग स्मार्टफोन या रीडर की मदद से ही डेटा दिखाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

This is a very powerful privacy leak channel: Dr. Smriti Ranjan.
'फोन आपकी जासूसी कर रहा, बता सकता है...', IIT दिल्ली का बड़ा खुलासा 
कैमरा-माइक बंद हैं फिर भी फोन सब सुन रहा है: IIT दिल्ली की रिसर्च ने खोला GPS का गुप्त सच (representational Image by AI)
आपके बेडरूम की बातें सुनता है आपका फोन...IIT दिल्ली की रिसर्च में हुआ खुलासा, ऐसे रहें सावधान 
cloud seeding fail in Delhi
दिल्ली में क्यों फेल हुई 'क्लाउड सीडिंग'? IIT कानपुर के साइंटिस्ट से जानिए, अब नहीं होगा ट्रायल 
Significant preparations to tackle pollution in Delhi; artificial rain will soon be implemented.
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की बड़ी तैयारी, जल्द होगी कृत्रिम बारिश 
NIRF ranking 2025 top engineering colleges
IIT दिल्ली और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में जॉइंट PhD प्रोग्राम लांच, छात्रों को दोनों देशों में रिसर्च का मौका 

लोगों की जिंदगी में फर्क लाएगा ये मॉनीटर

इन दिक्कतों को देखते हुए IIT मद्रास की टीम ने एक नया मॉड्यूलर सिस्टम बनाया है जिसमें रीयूजेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और लो-पावर डिस्प्ले यूनिट के साथ एक डिस्पोजेबल माइक्रोनीडल सेंसर पैच जुड़ा होता है. प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कहा कि किसी भी रिसर्च की असली सफलता तभी होती है जब उसका नतीजा लोगों की जिंदगी में फर्क लाए. डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका मतलब है रोजाना कई बार उंगली में सुई चुभाने की परेशानी से छुटकारा और बेहतर तरीके से शुगर लेवल कंट्रोल करना.

Advertisement

कम होगा परिवार पर आर्थिक बोझ

इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे आईआईटी मद्रास के एमएस (एंटरप्रेन्योरशिप) स्कॉलर एल. बालमुरुगन ने कहा कि ये डिवाइस असली गेम-चेंजर साबित हो सकती है. ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग को आसान, गुप्त और किफायती बनाती है. इससे लोग अपनी शुगर लेवल नियमित रूप से चेक कर सकेंगे, अपने शरीर को बेहतर समझ पाएंगे और समय पर कदम उठा सकेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय में इससे इमरजेंसी, हॉस्पिटल विजिट और परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा. राष्ट्रीय स्तर पर ये डिवाइस देश में बने मेडिकल टेक्नोलॉजी उत्पादों को बढ़ावा देगी जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और स्थानीय रोजगार के मौके बढ़ेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement