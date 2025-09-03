scorecardresearch
 

Reason Behind Dry Skin: हमेशा ड्राई रहती है आपकी स्किन, ये हो सकते हैं इसके पीछे के कारण

Reason Behind Dry Skin: स्किन को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए केवल मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंदरूनी पोषण और हेल्थ भी महत्वपूर्ण है. ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स की कमी, पानी की कमी, हार्मोनल असंतुलन और खराब पाचन जैसे कारण स्किन को सूखा और बेजान बना सकते हैं.

hidden reasons why your skin remains dry despite daily care (Photo: Freepik)

स्किन को मुलायम, चिकनी और चमकदार बनाने के लिए हम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं.  लेकिन कई बार, चाहे हम कितना भी क्रीम लगा लें, स्किन फिर भी सूखी, तंग या रूखी महसूस होती है. पोषण विशेषज्ञ और स्किन रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि हेल्दी स्किन का सीक्रेट केवल बाहरी देखभाल में नहीं, बल्कि आपके अंदर हो रहे बदलावों में भी छुपा है. कुछ डाइट और लाइफस्टाइल की आदतें ऐसी होती हैं जो आपकी स्किन को सूखा और बेजान बना सकती हैं, भले ही आप रोजाना मॉइस्चराइजर लगाएं.

अगर आप रोज मॉइस्चराइजर लगाते हैं लेकिन स्किन फिर भी रूखी, बेजान लगती है, तो समझिए कि बाहरी क्रीम्स तो असर कर सकती हैं, लेकिन अंदर के कारणों को ठीक करना जरूरी है.

जरूरी फैटी एसिड की कमी (ओमेगा-3 और ओमेगा-6)- ओमेगा-3 और ओमेगा-6 हेल्दी स्किन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. ये स्किन की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बैरियर बनाते हैं जो नमी को बनाए रखता है. इनकी कमी से स्किन जल्दी सूखी और जलन वाली हो सकती है. ये फैटी एसिड चिया सीड्स, अखरोट, फ्लैक्ससीड और कोल्ड-प्रेस्ड तेलों में पाए जाते हैं.

विटामिन और मिनरल्स की कमी- विटामिन डी की कमी से स्किन सूखी और बेजान हो जाती है. वहीं, विटामिन A और E स्किन की नमी बनाए रखने और उसे ठीक करने में मदद करते हैं. साथ ही, जिंक डार्क स्पॉट्स को कम करने और स्किन की मरम्मत में सहायक होता है. अगर आपकी डाइट में ये पोषक तत्व कम हों, तो कोई मॉइस्चराइजर उनकी कमी नहीं पूरी कर सकता.

पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का अभाव- पानी पीना शरीर की कोशिकाओं में नमी बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम भी जरूरी होते हैं. ये न हो तो स्किन सूखी लग सकती है, भले ही आप दिन भर पानी पी रहे हों.

हार्मोन और थायराइड की गड़बड़ी- थायराइड की समस्या, पेरिमेनोपॉज, या एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में बदलाव से स्किन की नेचुरल ऑयल उत्पादन कम हो सकता है. इस वजह से स्किन सूखी रह सकती है, जिसे केवल बाहरी मॉइस्चराइजर से ठीक करना संभव नहीं है. रेगुलर हेल्थ चेकअप से इन समस्याओं का पता लगाया जा सकता है.

गट और डाइजेस्टिव हेल्थ- खराब पाचन, या कोलिएक जैसी बीमारियां और आईबीएस  की वजह से शरीर जरूरी पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता. इससे स्किन की नमी प्रभावित होती है. गट हेल्थ का ध्यान रखना जैसे प्रोबायोटिक्स लेना, फाइबर रिच डाइट लेना और सही इलाज करवाना स्किन को बेहतर बनाने में मदद करता है.

