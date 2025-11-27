scorecardresearch
 

किडनी-लिवर को तबाह कर रहे देसी शॉर्टकट! 24 साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टर ने गिनाईं गलतियां

24 साल के अनुभव वाले डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया है कि आधे-अधूरे घरेलू नुस्खे शरीर के सबसे जरूरी दो अंगों किडनी और लिवर को धीरे-धीरे कमजोर कर रहे हैं. 

देसी नुस्खे हर शरीर को सूट नहीं करते हैं. (Photo:freepik)
देसी नुस्खे हर शरीर को सूट नहीं करते हैं. (Photo:freepik)

Kidneys-Livers Health Tips: आज की भागदौड़ भरी लाइफ में शरीर को सुरक्षित रखना, बीमारियों से दूर रखना और लंबी हेल्दी लाइफ जीना सिर्फ इच्छा नहीं एक जरूरत बन चुका है. लेकिन सच्चाई यह है कि आज के दौर में किडनी और लिवर की समस्याएं सबसे तेजी से बढ़ रही हैं.

गलत लाइफस्टाइल, देर तक स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया पर दिखने वाले अनमैनेज्ड टिप्स, और इंटरनेट पर मिल रहे आधे-अधूरे घरेलू नुस्खे ये सब मिलकर शरीर के सबसे जरूरी दो अंगों किडनी और लिवर को चुपचाप कमजोर कर रहे हैं. 

सबसे ज्यादा किडनी–लिवर की बीमारियों की चपेट में क्यों आ रहे हैं?

नई दिल्ली के द्वारका में रहने वाले 24 साल के अनुभव वाले डायबिटोलॉजिस्ट, डॉ. बृजमोहन अरोड़ा कहते हैं कि असली खतरा बीमारी नहीं, बल्कि वह देरी है जो लोग गलत सलाह मानकर करते हैं.

डॉक्टर बताते हैं कि हर हफ्ते ऐसे मरीज उनके पास आते हैं जिनकी हेल्थ टाइम रहते बिगड़ने से बचाई जा सकती थी लेकिन दोस्तों, रिश्तेदारों या रैंडम सोशल मीडिया वीडियो की सलाह पर अपनाए गए अप्रमाणित नुस्खों ने उनकी हालत को और खराब कर दिया. 

देसी इलाज किडनी और लिवर के ‘छुपे हुए’ दुश्मन?

डॉ. अरोड़ा साफ कहते हैं कि आजकल बाजार में मिलने वाले हर्बल शॉर्टकट, डिटॉक्स किट,पाउडर और गुप्त इलाज लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

 डॉ. अरोड़ा ने कहा, 'किडनी एक दिन में खराब नहीं होती, लिवर एक हफ्ते में खराब नहीं होता. ये कई सालों की गलतियों का रिजल्ट होता है और सबसे बड़ी गलती है असली इलाज को छोड़कर चमत्कार के भरोसे बैठ जाना. मैं आशा के खिलाफ नहीं, नुकसान के खिलाफ हूं.'

डॉ. अरोड़ा ने अपने पोस्ट में लिखा, 'अगर आपको डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या किडनी से जुड़ी समस्या है तो आपको साइंस की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट की नहीं. आपको निगरानी की जरूरत है, चमत्कार की नहीं. आपको ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो आपके नंबरों को समझे.न कि ऐसा इंसान जो जादू का वादा करे.'

डायबिटोलॉजिस्ट ने आगे कहा कि आज लिया हुआ आपका एक फैसला आपके आने वाले कई सालों की परेशानी और पछतावे से बचा सकता है.

 

इन बातों का रखें ध्यान

  • देसी नुस्खे मदद कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इलाज नहीं होते.
  • किडनी और लिवर जैसी गंभीर समस्याएं सिर्फ डॉक्टरी निगरानी में ही कंट्रोल होती हैं.
  • किसी भी बीमारी में जल्दी ठीक हो जाओ वाले शॉर्टकट का लालच न करें.
  • हर दवाई, हर हर्बल पाउडर, हर डिटॉक्स किट आपके शरीर के लिए सुरक्षित नहीं होती.
  • नींबू हो या हर्बल ड्रिंक ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज कभी नहीं होते.
