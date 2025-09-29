scorecardresearch
 

Feedback

Heart Day 2025: दिल बीमार होने पर देता है ये 6 चेतावनी, आप ना करें इनकी अनदेखी

World Heart Day 2025: दिल की बीमारी के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. इनमें थकान और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण भी शामिल हैं. वक्त रहते इन संकेतों की पहचान और उनका इलाज करके आप अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं.

Advertisement
X
दिल की बीमारी के 6 चेतावनी संकेत (Photo: ITGD)
दिल की बीमारी के 6 चेतावनी संकेत (Photo: ITGD)

दिल की बीमारियों को लेकर अलग-अलग लोगों के बीच अलग-अलग धारणाएं होती हैं. पहले हार्ट डिसीस को बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था लेकिन आज के समय में युवा और बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं. वहीं, कई लोग हार्ट डिसीस और हार्ट अटैक को हमेशा अचानक होने वाली कंडीशन भी समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है.

दिल की बीमारियों के कई रूप धीरे-धीरे और चुपचाप विकसित होते हैं और ये कई संकेतों के जरिए खुद की मौजूदगी भी प्रदर्शित करते हैं. यह धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी खतरनाक हो सकती है क्योंकि शुरुआती चेतावनी संकेतों को लोग पहचान नहीं पाते और तब तक बहुत देर हो जाती है. डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में दिल की समस्या के संकेत किसी बड़ी घटना से छह महीने पहले ही दिखने लगते हैं. इन शुरुआती संकेतों को पहचानना आपकी जान को बचा सकता है.

1-सांस लेने में तकलीफ
अंग्रेजी वेबसाइट 'हिंदुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अचानक या बिना वजह सांस लेने में तकलीफ जैसे लेटने पर सांस फूलना या सांस के लिए कराहते हुए जागना, इन संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. इसे अक्सर उम्र या फिटनेस की कमी  माना जाता है लेकिन ये लक्षण असल में इस बात का भी संकेत हो सकते हैं कि दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है. जब दिल की पंपिंग क्षमता कमजोर हो जाती है तो फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है जिससे सांस लेना मुश्किल हो सकता है. 

2-बिना वजह की थकान

सम्बंधित ख़बरें

रोजाना एक सेब खाने के फायदे (Photo-AI generated)
शरीर को रखना है बीमारियों से दूर! रोज खाएं यह लाल फल 
Dr P. Murali Doraiswamy speaking on AI
क्या AI डॉक्टरों के लिए भी खतरा? भारतीय वैज्ञानिक ने बताया मेडिकल फील्ड का भविष्य 
आदतें जो बेली फैट कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं (Photo-AI generated)
तेजी से कम होगा पेट की चर्बी, अगर अपना लिया इन 5 आदतों को  
Hepatitis-B Vaccine
क्यों जरूरी है Hepatitis-B का टीका? 
Hand Foot Mouth Disease
Hand-Foot-Mouth Disease क्या है? 
Advertisement

दिन भर काम करने के बाद थकान होना सामान्य बात है लेकिन अगर थोड़ी दूरी तक चलने या फिर थोड़ी सीढ़ियां चढ़ने के बाद अचानक थकान हो तो यह खतरे की बात हो सकती है. जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सिजन नहीं मिलती जिससे आपको लंबे समय तक थकान रह सकती है. 

3. पैरों, टखनों या पेट में सूजन
पैरों, टखनों या पेट में लगातार या बढ़ती सूजन को कई बार लोग सामान्य मान लेने हैं लेकिन इसकी जांच करवानी चाहिए. जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता तो ऊतकों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है. इससे ज्यादा सूजन और बेचैनी हो सकती है और यह दिल के फेलियर का एक संकेत हो सकता है.

4. अपच, मतली या पेट दर्द
कई लोग खाने के बाद पेट की तकलीफ को मामूली अपच या पेट फूलना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन ये लक्षण गंभीर हो सकते हैं. पेट और दिल नर्वस सिस्टम के जरिए एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. जब दिल में खून का प्रवाह कम हो जाता है तो इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं जैसे मतली या पेट दर्द हो सकता है. अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य गैस की समस्या मान लेते हैं जबकि ये दिल की सेहत से जुड़े हो सकते हैं. 

5. चक्कर आना या बेहोशी
कभी-कभी चक्कर आना सामान्य बात है और ये आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होता लेकिन बार-बार चक्कर आना या बेहोशी होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए. ये लक्षण गंभीर समस्याओं जैसे अनियमित दिल की धड़कन (irregular hearbeat) या दिमाग में ब्लड फ्लो कम होने की ओर इशारा कर सकते हैं. अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो ये और गंभीर जानलेवा समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

Advertisement

6. सीने में दिक्कत
सीने में दर्द हमेशा तेज या असहनीय नहीं होता. कई लोगों को सीने में भारीपन, कसाव या हल्का दबाव महसूस होता है जो पीठ के ऊपरी हिस्से या बाहों तक फैल सकता है. कई लोगों को एसिड रिफ्लक्स में भी ऐसा महसूस होता है. यह तकलीफ आराम करने से अक्सर कम हो जाती है इसलिए कुछ लोग इसे मामूली समस्या समझ लेते हैं. लेकिन यह असल में दिल की गंभीर समस्या का भी एक संकेत हो सकता है.

लोग चेतावनी संकेतों को क्यों कर देते हैं इग्नोर
इन लक्षणों के साथ दिक्कत यह है कि इन्हें डायग्नॉस करना मुश्किल होता है. कई बार लोग इसके पीछे का कारण जीवनशैली, उम्र या तनाव मान लेते हैं.

पुरुष अक्सर इन लक्षणों को काम के तनाव या थकान से जोड़ते हैं.
महिलाएं इन लक्षणों को काम का बोझ समझती हैं.
बुजुर्ग इन लक्षणों को बुढ़ापे की सामान्य समस्याएं मान लेते हैं.

तकलीफ को नजरअंदाज करना दिल की समस्याओं को गंभीर बना सकता है.

कब मदद लेनी चाहिए?
डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपको ये लक्षण कुछ दिनों से महसूस हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए. समस्याओं का जल्द पता लगाने से सेहत और जान को सुरक्षित रखा जा सकता है. सही इलाज और जीवनशैली में बदलाव से आप लंबे समय में होने वाले नुकसान का खतरा बहुत हद तक कम कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs PAK Live Score
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement