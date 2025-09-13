scorecardresearch
 

हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? डॉक्टर ने बताया इसके पीछे का कारण

हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के बावजूद कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं रहता. ऐसे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की वजह और इससे कैसे बचा जा सकता है.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण (Photo-AI generated)
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण (Photo-AI generated)

आपने देखा होगा कि कई लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं और प्रॉपर रूटीन में रहते हैं, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में नहीं रहता. कुछ ऐसा ही एक मामल हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल्स के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार के सामने आया था. सुधीर कुमार का कहना है कि उनके पास  74 साल का एक ऐसे  पेशेंट आए थे जो पूरी जो पूरी तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे. वे रोजाना WHO की गाइडलाइन के हिसाब से एक्सरसाइज करते थे, उनका वजन और बॉडी मास इंडेक्स (BMI) नॉर्मल है और बैली फैट भी नहीं है. न तो वे स्मोकिंग करते हैं और न ही शराब पीते हैं. उन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या फैमिली हिस्ट्री जैसी कोई समस्या नहीं है. फिर भी उस पेशेंट का पिछले 10 साल से कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट खराब है.

क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह?

डॉ. सुधीर कुमार कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना बेहद जरूरी है, खासकर हार्ट हेल्थ और ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए. लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट के बावजूद कोलेस्ट्रॉल लगातार ज्यादा है तो इसे दवाओं से कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है, खासकर ओल्ड एज में. वहीं, उनका यह भी कहना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल हमेशा खराब लाइफस्टाइल की वजह से ही नहीं होता. कुछ लोगों को यह जेनेटिक  कारणों या फिर शरीर में किसी तरह के बदलाव के कारण भी हो सकता है. ऐसे में, हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा तो समय पर डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा लेना बेहद जरूरी हो जाता है.

हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे करें?

हाई कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए डाइट में बदलाव करें और टारगेटेड एक्सरसाइज करें. अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा ओमेगा-3 फैटी एसिड को शामिल करें. इसके लिए अखरोट, अलसी के बीज, मछली जैसे चीजों को ज्यादा से ज्यादा खाएं. हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के अलावा समय-समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें. मतलब साफ है कि हर किसी का शरीर अलग होता है. सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से हर बार कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता, ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट कर सही फैसला लेना ही सबसे बेहतर तरीका है.

